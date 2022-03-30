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    Salda Gölü'ne bilim üssü kuruluyor: Mars'taki yaşam izine ışık tutacak

    Salda Gölü'nün mikrobiyal yapısının incelenmesi için Bilim Araştırma Merkezi kurulacak. Gölün yapısı hakkında elde edilen veriler NASA ile paylaşılacak.              
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    Salda Gölü'ne bilim üssü kuruluyor

    Burdur’da bulunan Salda Gölü’nün mineral ve kaya yapısı Mars’ın milyar yıllar önceki haline benzetiliyor. NASA, Mars’ta bulunan Jezero Krateri’nin bugünden 3,5 milyar yıl öncesinde bir göle ve negire ev sahipliği yaptığını ve bu golün mineral yapısının da Salda Gölü’ne oldukça benzer olduğu ifade etmişti. Dünya’daki mikrobiyal fosiller ışığında Mars’taki yaşam belirtileri araştırılıyor. Bu nedenle Mars’taki yaşamın şifresi Salda’da saklı olabilir. Salda Gölü’nün gizeminin çözülmesi için buraya bilim üssü kurulmasına karar verildi.

    Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Salda Gölü’nün miikrobilyolojik yapısı araştırılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda göldeki yapının, mikrobiyal evrim hakkında önemli ipuçları barındırabileceği fikrine varıldı. Uluslararası saygınlığa sahip platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü’ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. Salda Gölü’nden elde edilen veriler, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars araştırmalarında da kullanılacak.

    Bilim Araştırma Merkezi kurulacak

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararı aldığını açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, “Bu merkezin yakın zamanda faaliyetlerine başlaması için hazırlıklar sürüyor. Merkezde disiplinler arası bilim insanları yer alacak. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle ileri bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi de hedefleniyor. Ülkemizin genç araştırmacılarına katkı sağlayacak bir platform olması da isteniyor” dedi. Prof. Dr. İnce, gölün mikrobiyal ekolojisinin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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