Salda Gölü'ne bilim üssü kuruluyor: Mars'taki yaşam izine ışık tutacak

Burdur’da bulunan Salda Gölü’nün mineral ve kaya yapısı Mars’ın milyar yıllar önceki haline benzetiliyor. NASA, Mars’ta bulunan Jezero Krateri’nin bugünden 3,5 milyar yıl öncesinde bir göle ve negire ev sahipliği yaptığını ve bu golün mineral yapısının da Salda Gölü’ne oldukça benzer olduğu ifade etmişti. Dünya’daki mikrobiyal fosiller ışığında Mars’taki yaşam belirtileri araştırılıyor. Bu nedenle Mars’taki yaşamın şifresi Salda’da saklı olabilir. Salda Gölü’nün gizeminin çözülmesi için buraya bilim üssü kurulmasına karar verildi.

NASA, Salda Gölü'nü paylaştı ve Mars'ta yaşamı işaret etti 5 ay önce eklendi

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Salda Gölü’nün miikrobilyolojik yapısı araştırılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda göldeki yapının, mikrobiyal evrim hakkında önemli ipuçları barındırabileceği fikrine varıldı. Uluslararası saygınlığa sahip platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü’ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. Salda Gölü’nden elde edilen veriler, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars araştırmalarında da kullanılacak.

Bilim Araştırma Merkezi kurulacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararı aldığını açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, “Bu merkezin yakın zamanda faaliyetlerine başlaması için hazırlıklar sürüyor. Merkezde disiplinler arası bilim insanları yer alacak. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle ileri bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi de hedefleniyor. Ülkemizin genç araştırmacılarına katkı sağlayacak bir platform olması da isteniyor” dedi. Prof. Dr. İnce, gölün mikrobiyal ekolojisinin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

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