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    Salgında köpek gezdirmenin alternatif yolu: Drone kullanmak

    Güney Kıbrıs'ta yaşayan bir kişi, Facebook'ta paylaştığı videoda köpeğini drone aracılığıyla gezdiriyor. Hâlinden mutlu olan köpek sayesinde insanlara evcil hayvanları unutmamaları mesajı veriliyor.
    5 sa.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Kıbrıs Limasol’da yaşayan Vakis Demetriou tarafından paylaşılan bir videoda koronavirüs karantinasında köpek gezdirmenin alternatif bir yolu ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs karantinasında TV+ kullanımı yüzde 60 arttı"

    Drone ayağına bağlanmış olan köpeğin tasması, hayvanın mutlu mutlu gezmesini sağlarken sahiplerini de sokakta gezmekten koruyor. Paylaşan ayrıca herkesi evde olmaya davet ederken köpek dostları da mutlu etmek gerektiğini ifade ediyor.



    https://www.facebook.com/786800290/videos/10163071423745291/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    KarettaKerata 1 sa.
    Kardeş ben evimde kedi besleyen birisiyim bu bir .

    İki ; kedi temiz hayvandır dışkısını kuma gömer . Ya da öğretirsen senin gibi klozete işer ve sıçar . Kedi temiz hayvandır üstünü başını(kıçını bile) antiseptik diliyle temizler . Kedi yararlı hayvandır ; fare , börtü böcek bırakmaz evde . Havadaki sineği bile yakalar bazen .

    Köpek pis hayvandır kendi bokunu bile yer . Köpeğin evde hiçbir yararı yoktur . Sadece çiftçiye yararı vardır .
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    KarettaKerata 2 sa.
    Ulan kendinizi kurtadınız da virüs kapmadığınıza şükrediceğinize , bi de iti mi düşünüyorsunuz . Salın sokağa ne hali varsa görsün .

    Şehirde insan niye köpek besler . Köylünün beslemesini anlarım da sizi hiç anlamam . Köpek istediği kadar terbiyeli ve temiz olsun , bağırsağında parazit taşır . Size bulaşma ihtimali vardır salya veya dışkısından .
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    crazywinner3 2 sa.
    Köpeğin üstüne düşüp her yerini kessin sonra.
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    asi_mawi (Ayhan ) 3 sa.
    Bizim köpek küçük ama dronu rahat gezdirir gelir

    Bazen ben bile zorlanıyorum çekiştirip duruyor.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 sa.
    Köpeğinlede evde zaman geçir dronla hayvan mi gezdirilir
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    KaleyDeskop (ali ) 4 sa.
    hafif rüzgarda bile uçup giden drone köpeğin koşmasıyla yere çakılır, mantıksız olmuş ama haber olsun diye yapılmış belli ki.
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    Niyekine 5 sa. yeni yorumcu
    Yalan beyler evde değil kamerayla çeken adam sahibi.
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    lazer__ 5 sa.
    Ya bi durun abicim ya Hayvanlara bulaşıyor mu belli değil..
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