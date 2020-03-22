Salgında köpek gezdirmenin alternatif yolu: Drone kullanmak

Teknoloji Editörü
Kıbrıs Limasol’da yaşayan Vakis Demetriou tarafından paylaşılan bir videoda koronavirüs karantinasında köpek gezdirmenin alternatif bir yolu ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs karantinasında TV+ kullanımı yüzde 60 arttı"
Drone ayağına bağlanmış olan köpeğin tasması, hayvanın mutlu mutlu gezmesini sağlarken sahiplerini de sokakta gezmekten koruyor. Paylaşan ayrıca herkesi evde olmaya davet ederken köpek dostları da mutlu etmek gerektiğini ifade ediyor.
https://www.facebook.com/786800290/videos/10163071423745291/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İki ; kedi temiz hayvandır dışkısını kuma gömer . Ya da öğretirsen senin gibi klozete işer ve sıçar . Kedi temiz hayvandır üstünü başını(kıçını bile) antiseptik diliyle temizler . Kedi yararlı hayvandır ; fare , börtü böcek bırakmaz evde . Havadaki sineği bile yakalar bazen .
Köpek pis hayvandır kendi bokunu bile yer . Köpeğin evde hiçbir yararı yoktur . Sadece çiftçiye yararı vardır .
Şehirde insan niye köpek besler . Köylünün beslemesini anlarım da sizi hiç anlamam . Köpek istediği kadar terbiyeli ve temiz olsun , bağırsağında parazit taşır . Size bulaşma ihtimali vardır salya veya dışkısından .
Bazen ben bile zorlanıyorum çekiştirip duruyor.