Salgında köpek gezdirmenin alternatif yolu: Drone kullanmak

Kıbrıs Limasol’da yaşayan Vakis Demetriou tarafından paylaşılan bir videoda koronavirüs karantinasında köpek gezdirmenin alternatif bir yolu ortaya çıktı.

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Drone ayağına bağlanmış olan köpeğin tasması, hayvanın mutlu mutlu gezmesini sağlarken sahiplerini de sokakta gezmekten koruyor. Paylaşan ayrıca herkesi evde olmaya davet ederken köpek dostları da mutlu etmek gerektiğini ifade ediyor.

https://www.facebook.com/786800290/videos/10163071423745291/

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