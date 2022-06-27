İtalyan moda markası Salvatore Ferragamo'dan NFT hamlesi

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Lüks moda markası Salvatore Ferragamo, New York’un Soho semtinde açılan yeni konsept mağaza açılışının bir parçası olarak müşterilerin bir özellikler menüsünden kendi Ethereum tabanlı NFT’lerini oluşturabilecekleri bir NFT standı kurdu. Söz konusu stant, şehrin Soho semtindeki bir Salvatore Ferragamo konsept mağazasının daha büyük bir lansmanının parçası. Bir NFT‘yi basmaya mal olan ücretler, marka tarafından önceden karşılanacak.

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Ayrıca hatırlatmak gerekirse Salvatore Ferragamo geçen yıl marka, şirketlerin sanal deneyimler ve etkileşimli e-mağazalar başlatmasına yardımcı olan sanal ve artırılmış gerçeklik yazılım platformu Obsess ile iş birliği yapmıştı.

Ferragamo’nun Kuzey Amerika CEO’su Daniella Vitale, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Salvatore Ferragamo, New York City ve Soho’nun enerjisini yansıtıyor. Lüksü pek çok kişinin yapamadığı şekilde çağrıştırıcı bir şekilde yan yana getirebiliyor”

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