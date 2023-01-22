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    FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’ın 700 milyon dolarlık varlığına el konulacak

    Bankman-Fried’in yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlıklarına dolandırıcılıktan suçlu bulunması durumunda el konulacak.                                        
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    Sam Bankman-Fried’ın 700 milyon dolarlık varlığına el konulacak Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası FTX’in geçen sene yaşadığı iflas, tüm kripto sektörünü sarstı. Zorlu bir döneme giren kripto piyasası, binlerce mağduriyet ve onlarca iflas ile karşı karşıya kaldı.

    FTX’in bu yarattığı tahribatın ardından, Sam Bankman-Fried ve beraberindeki isimler hakkında soruşturma başlatıldı. Yakalanan SBF, devam eden hukuksal süreçlerin ortasında yer alıyor. Yeni mahkeme dosyalarına göre, hükümetin SBF’ye ait olan 700 milyon dolara el koyması, masadaki teklifler arasında.

    Kripto para borsası FTX’in iflası kripto sektörünü derinden etkiledi. Söz konusu bu etki ise aratarak hala devam ediyor. Son olarak FTX’in kurucusuna karşı açılan davayı yöneten federal savcılara göre, Sam Bankman-Fried’in yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlıklarına dolandırıcılıktan suçlu bulunması durumunda el konulacak.

    Bunun yanında Adalet Bakanlığı da daha önce FTX’in kardeş ticaret evi Alameda Research’ten 456 milyon dolarlık krediyle satın alınan hisselere el koyduğunu duyurmuştu. Hükümet bu durumda, bu varlıkların müşteri mevduatlarının kullanılması yoluyla hukuka aykırı olarak elde edildiğini iddia ettiği için müsadere emri vermişti.

    ABD federal savcısı Damian Williams, hükümetin ayrıca SBF‘ye ait üç Binance hesabını da ele geçirmeye çalıştığını belirtti. SBF‘ye ait varlıkların çoğuna 4-19 Ocak tarihleri arasında el konulmuştu.

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    ChelseaNy 15 dakika önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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