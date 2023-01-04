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    Samsung Premiere projektörünü duyurdu: 150 inç ekranda 8K deneyimi!

    Samsung, duvardan sadece birkaç santimetre uzakta konumlanan ve 150 inçlik bir ekran yansıtabilen Premiere projeksiyon cihazını CES 2023 fuarı kapsamında tanıttı.
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    Samsung 150 inç ekranda 8K sunan Premiere projektörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, doğal 8K çözünürlüklü bir görüntüyü gösterebilen ultra kısa mesafeli (UST) bir projektör üreten ilk şirket olmayabilir, ancak yeni Premiere 8K'nın bu görüntüyü 150 inç diyagonal boyutta sunabilen türünün ilk örneği olduğunu iddia ediyor.

    Samsung'tan 8K'da 150 inç görüntü

    CES 2023’te tanıtılan Premiere 8K projeksiyon cihazı 2020 yılında çıkan 4K Premiere cihazının güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un yeni Premiere projeksiyon cihazı yalnızca 150 inç’te 8K çözünürlük sunmuyor aynı zamanda dahili hoparlörler ve Dolby Atmos desteği ile de bir TV’nin sunduğu özellikleri sunuyor.

    Samsung 150 inç ekranda 8K sunan Premiere projektörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Şirket ayrıca Premiere 8K'nın amiral gemisi TV'leriyle aynı Tizen OS özelliklerinin tümünü sunacağını söylüyor. Dolayısıyla bu cihazda Gaming Hub, Art Store, Health Monitor ve daha fazlası erişilebilir olacak.

    Samsung bu bilgiler dışında resmi olarak Premiere 8K’nın diğer özelliklerini açıklamadı ancak bazı çıkarımlarda bulunmak mümkün. Öncelikle eski modeller görüntüyü lazerle yansıtıyordu zira lazerlerin ışık çıkışı (parlaklık) ve renk açısından daha iyi performans sunduğu biliniyor. Muhtemelen bu modelde de lazer aydınlatma kullanılıyor. Fiyat tarafında da bir bilgi henüz bulunmuyor. Samsung’un önceki modelleri 6500 dolar civarına kadar çıkıyor. Piyasada bulunan 8K projeksiyon cihazları ise 11.000 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Dolayısıyla Premiere 8K’nın fiyatı bu seviyelerde olacaktır.

    Samsung, bu yılki CES’te 77 inçlik QD OLED, Neo QLED ve microLED TV’lerini tanıttı. Bunlar ve diğer ürünler hakkında bilgi almak için CES 2023 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

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