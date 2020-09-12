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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı

    Sızan son bilgilere göre Samsung, Apple'ın sır gibi sakladığı katlanabilir iPhone modeli için rakibine ekran göndermeye başladı. Cihazın önümüzdeki yıl satışa sunulacağı söyleniyor.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı
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    2020 model iPhone serisinin gün ışığına çıkması için birkaç hafta daha beklememiz gerekse de, Apple'ın önümüzdeki yıl yapacağı büyük bir sürpriz için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Şirket 2021 yılında katlanabilir ekranlı bir iPhone modelini piyasaya sürebilir.

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    Katlanabilir iPhone, 2021'de gelebilir

    Ünlü sızıntı hesaplarından Ice Universe'in geçtiğimiz gün Weibo'da yayınladığı bilgilere göre, Samsung sır gibi saklanan gizemli bir katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran tedarik etmeye başladı. Bu iPhone modeli hakkında henüz bir bilgi mevcut değil ancak bazı söylentiler cihazın önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Zira Samsung'un Apple'a katlanabilir ekranlar göndermesi, şirketin katlanabilir bir iPhone prototipi geliştirdiği anlamına gelebilir.

    Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı
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    Öte yandan Apple, önümüzdeki dönemde geleneksel tasarımına sadık kalarak 2019 model cihazlarla aynı görünüme sahip yeni iPhone modellerini piyasaya sürecek. Bu yılki en küçük iPhone büyük olasılıkla 5.4 inçlik bir ekranla gelecek ve iki farklı 6.1 inçlik iPhone modelleri ile birlikte satışa sunulacak. Bunlardan biri daha düşük maliyetli iPhone 11'in halefi olurken, diğeri yükseltilmiş iPhone 11 Pro olacak. İPhone 12 Pro Max'ın ise, 6.7 inçlik bir ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://news.softpedia.com/news/samsung-begins-shipping-foldable-displays-to-apple-for-mysterious-new-iphone-531038.shtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    torabi 37 dk.
    Apple üretici falan değil boyayıp ittirmeci
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 41 dk.
    Ben telefon olarak Apple'ın bu işe gireceğini düşünmüyorum. Girse bile bugüne kadar katlanabilir telefonlarda görmediğimiz, belki aklımıza bile gelmeyen bir özellikle inovatif olarak girecektir.
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    torabi 40 dk. scanh
    Samsung un katlanır ekran olayını daha çok geliştirmesinimi bekliyor diyorsun ??
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa.
    Apple bu hareketiyle Samsung bizde işe başlasa anca camcı olur demiş (İPhonedo’dan alıntıdır.)
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 sa. DPLALİ
    Çok saçma bir ifade. Asıl Samsung olmasa Apple biraz zor yapardı bu telefonu
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    cesseray (mustafa öner) 40 dk. DPLALİ
    o camcı olmasa sen piyasaya telefon süremezsin aynaya bak bu yorumunla kendini trollemiş olmayasın
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    -MoDeStUs- 13 dk. DPLALİ
    Yıllardır ekran ve iç bileşenlerini zaten samsung dan temin ediyor.Cahilce yorumlardan ne zaman uzak duracaksınız.
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 sa.
    Yeni iPad modellerinin prototipi için gönderdiğine eminim
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    Jevreyzist 1 sa.
    Apple gene yapmış beeee
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