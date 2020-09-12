Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı

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2020 model iPhone serisinin gün ışığına çıkması için birkaç hafta daha beklememiz gerekse de, Apple'ın önümüzdeki yıl yapacağı büyük bir sürpriz için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Şirket 2021 yılında katlanabilir ekranlı bir iPhone modelini piyasaya sürebilir.

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Katlanabilir iPhone, 2021'de gelebilir

Ünlü sızıntı hesaplarından Ice Universe'in geçtiğimiz gün Weibo'da yayınladığı bilgilere göre, Samsung sır gibi saklanan gizemli bir katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran tedarik etmeye başladı. Bu iPhone modeli hakkında henüz bir bilgi mevcut değil ancak bazı söylentiler cihazın önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Zira Samsung'un Apple'a katlanabilir ekranlar göndermesi, şirketin katlanabilir bir iPhone prototipi geliştirdiği anlamına gelebilir.

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Öte yandan Apple, önümüzdeki dönemde geleneksel tasarımına sadık kalarak 2019 model cihazlarla aynı görünüme sahip yeni iPhone modellerini piyasaya sürecek. Bu yılki en küçük iPhone büyük olasılıkla 5.4 inçlik bir ekranla gelecek ve iki farklı 6.1 inçlik iPhone modelleri ile birlikte satışa sunulacak. Bunlardan biri daha düşük maliyetli iPhone 11'in halefi olurken, diğeri yükseltilmiş iPhone 11 Pro olacak. İPhone 12 Pro Max'ın ise, 6.7 inçlik bir ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://news.softpedia.com/news/samsung-begins-shipping-foldable-displays-to-apple-for-mysterious-new-iphone-531038.shtml

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