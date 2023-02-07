Samsung, 2022 yılını akıllı telefon pazarının liderliğiyle bitirdi

Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon pazarı 2022 yılında önemli büyüklükte küçüldü. Bu küçülmeyi ise ekonomik şartlardan dolayı düşen tüketici talebi tetikledi. Öte yandan Samsung, geçtiğimiz yılı yine de akıllı telefon pazarının lideri olarak tamamladı. Samsung, 2022'yi lider tamamladı
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Araştırma şirketi
Omdia'nın verilerine göre 2022'nin 4. çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı 301,5 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu sayı 2022'nin üçüncü çeyreği ile aynı, ancak yıllık bazda yüzde 15 miktarında bir düşüş söz konusu. Bununla birlikte yılın son çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarında bir sıçrama görülürken bu sefer tam tersine küçük de olsa (yüzde 0,7) düşüş yaşandı.
Son çeyrekte satılan telefonların büyük kısmı beklendiği üzere iPhone oldu. Apple, önceki çeyreğe göre satışları yüzde 41,6 artırarak 74 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi ancak yıllık bazda yüzde 13,3’lük düşüş yaşadı. Samsung tarafında da oklar aynı yönü gösteriyor. Firma çeyrek bazda yüzde 8,8 yıllık bazda yüzde 15,4 düşüş yaşayarak 4. çeyrekte 58 milyon telefon satışı gerçekleştirdi.
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Genel olarak,
2022 yılında toplamda yüzde 10’luk bir düşüşle 1.2 milyar akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız yılın tamamında Samsung, 259 milyon telefon satarak liderlik koltuğunu bırakmadı ancak yüzde 4,8’lik bir düşüş yaşadığını da söylemek gerekiyor. Apple ise yüzde 1,3 düşüş ile toplam 231 milyon iPhone sattı. Xiaomi, Oppo, Vivo gibi Çinli üreticiler ise yüzde 27’ye varan kayıplar yaşayarak sektörden en çok etkilenen firmalardan oldu.
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CGI birazyapmacık olmuş...
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?