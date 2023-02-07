Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 2022 yılını akıllı telefon pazarının liderliğiyle bitirdi

    Geride bıraktığımız 2022 yılı her anlamda teknoloji firmaları için zorlu geçti. Düşen akıllı telefon satışlarına rağmen Samsung ise yine de pazarın lideri olmaya devam etti.
    Oy Ver
    Samsung, 2022 yılını bir kez daha zirvede tamamladı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarı 2022 yılında önemli büyüklükte küçüldü. Bu küçülmeyi ise ekonomik şartlardan dolayı düşen tüketici talebi tetikledi. Öte yandan Samsung, geçtiğimiz yılı yine de akıllı telefon pazarının lideri olarak tamamladı.

    Samsung, 2022'yi lider tamamladı

    Samsung, 2022 yılını bir kez daha zirvede tamamladı Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre 2022'nin 4. çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı 301,5 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu sayı 2022'nin üçüncü çeyreği ile aynı, ancak yıllık bazda yüzde 15 miktarında bir düşüş söz konusu. Bununla birlikte yılın son çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarında bir sıçrama görülürken bu sefer tam tersine küçük de olsa (yüzde 0,7) düşüş yaşandı.

    Son çeyrekte satılan telefonların büyük kısmı beklendiği üzere iPhone oldu. Apple, önceki çeyreğe göre satışları yüzde 41,6 artırarak 74 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi ancak yıllık bazda yüzde 13,3’lük düşüş yaşadı. Samsung tarafında da oklar aynı yönü gösteriyor. Firma çeyrek bazda yüzde 8,8 yıllık bazda yüzde 15,4 düşüş yaşayarak 4. çeyrekte 58 milyon telefon satışı gerçekleştirdi.

    Samsung, 2022 yılını bir kez daha zirvede tamamladı Tam Boyutta Gör
    Genel olarak, 2022 yılında toplamda yüzde 10’luk bir düşüşle 1.2 milyar akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız yılın tamamında Samsung, 259 milyon telefon satarak liderlik koltuğunu bırakmadı ancak yüzde 4,8’lik bir düşüş yaşadığını da söylemek gerekiyor. Apple ise yüzde 1,3 düşüş ile toplam 231 milyon iPhone sattı. Xiaomi, Oppo, Vivo gibi Çinli üreticiler ise yüzde 27’ye varan kayıplar yaşayarak sektörden en çok etkilenen firmalardan oldu.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şarjlı diş fırçası kaç saat şarj edilir delorean türkiye"de varmı daire ıcı uydu çoğaltma virüslü siteler metalurji ve malzeme mühendisliği işsiz kalır mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız