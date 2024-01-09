Samsung, pinli ilginç monitörlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Monitör dünyası gelişen teknolojiden nasibini alıyor. Daha ince gövde, daha ince kenarlar, yüksek hızlı şarj, USB Tip-C ile görüntü aktarımı, dahili batarya, etkileyici tazeleme hızları gibi özellikler bugünün monitörlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Samsung ise daha farklı bir konsept ile karşımızda.

Samsung The Link monitörler

CES 2024 fuarında sergilenen The Link monitör serisi ilginç bir özelliğe sahip. 32 inçlik 4K panele sahip bu monitörler oldukça ince yapıda. Birbirine tutturmak için ise kenarlarda farklı bir bağlantı pini mevcut. Böylece birden fazla monitör bir araya gelebiliyor.

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Samsung bu teknoloji konusunda fazla bilgi vermiyor ve muhtemelen henüz piyasaya çıkacak kıvama gelmedi. Diğer taraftan CES yenilik ödülüne de layık görülmüş. Hem reklam veya tanıtım ekranı olarak hem de ofislerde çoklu monitör yapısı olarak alternatif bir tercih olabilir. Önümüzdeki haftalarda Samsung The Link serisi ile ilgili daha fazla bilgi verilecek.

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