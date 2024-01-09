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    Samsung, pinli ilginç monitörlerini tanıttı

    Samsung The Link monitör serisi çok ince ekran çerçeveleri yanında barındırdığı bağlantı teknolojisi sayesinde birden fazla monitörü yan yana tutturarak dev bir ekran elde etmenizi sağlıyor.
    Samsung The Link Tam Boyutta Gör
    Monitör dünyası gelişen teknolojiden nasibini alıyor. Daha ince gövde, daha ince kenarlar, yüksek hızlı şarj, USB Tip-C ile görüntü aktarımı, dahili batarya, etkileyici tazeleme hızları gibi özellikler bugünün monitörlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Samsung ise daha farklı bir konsept ile karşımızda.

    CES 2024 fuarında sergilenen The Link monitör serisi ilginç bir özelliğe sahip. 32 inçlik 4K panele sahip bu monitörler oldukça ince yapıda. Birbirine tutturmak için ise kenarlarda farklı bir bağlantı pini mevcut. Böylece birden fazla monitör bir araya gelebiliyor.

    Samsung bu teknoloji konusunda fazla bilgi vermiyor ve muhtemelen henüz piyasaya çıkacak kıvama gelmedi. Diğer taraftan CES yenilik ödülüne de layık görülmüş. Hem reklam veya tanıtım ekranı olarak hem de ofislerde çoklu monitör yapısı olarak alternatif bir tercih olabilir. Önümüzdeki haftalarda Samsung The Link serisi ile ilgili daha fazla bilgi verilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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