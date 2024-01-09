Samsung, pinli ilginç monitörlerini tanıttı

Samsung The Link monitörler
CES 2024 fuarında sergilenen The Link monitör serisi ilginç bir özelliğe sahip. 32 inçlik 4K panele sahip bu monitörler oldukça ince yapıda. Birbirine tutturmak için ise kenarlarda farklı bir bağlantı pini mevcut. Böylece birden fazla monitör bir araya gelebiliyor.
Samsung bu teknoloji konusunda fazla bilgi vermiyor ve muhtemelen henüz piyasaya çıkacak kıvama gelmedi. Diğer taraftan CES yenilik ödülüne de layık görülmüş. Hem reklam veya tanıtım ekranı olarak hem de ofislerde çoklu monitör yapısı olarak alternatif bir tercih olabilir. Önümüzdeki haftalarda Samsung The Link serisi ile ilgili daha fazla bilgi verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.