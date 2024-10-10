Samsung, 2025’in başında 2nm’ye geçiş yapıyor

2025’te 2nm, 2027’de 1,4nm hedefi
Ayrıca, Samsung'un Pyeongtaek Plant 2'deki "S5" dökümhanesinde 1.4nm üretim hattı oluşturma planları da bulunuyor. Bu hattın, 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar 2,000 ila 3,000 wafer üretmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar, Samsung'un "S3" üretim hattındaki mevcut 3nm hatlarının tamamı 2nm'ye dönüştürüleceği de aktarılanlar arasında yer alıyor.
Bunlarla birlikte Samsung’un ABD, Teksas’taki dökümhanesinin açılışı, daha önce planlandığı gibi 2024 yılı sonunda gerçekleşmeyecek. Ekipman kurulumunun 2026'da veya sonrasında başlaması bekleniyor. Ayrıca, Pyeongtaek Fab 4 dökümhanesinin planları da değişti; talep azalması nedeniyle burası artık DRAM üretimine odaklanacak. Pyeongtaek Fab 3'te ise 4nm üretim hattında üretim azaltılacak.
Tüm bu değişiklikler, Samsung'un 2025'te 2nm çipler ve 2027'de 1.4nm çipler üretme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, rakibi TSMC ile olan rekabetinde geri kalmamak için bu stratejileri hayata geçiriyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde Samsung'un küresel dökümhane pazarındaki payı yüzde 11.5 iken, TSMC yüzde 62.3 ile lider konumda.
Samsung’un üst yönetimi, son dönemde yarı iletkenlerde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle özür dilemişti. Ayrıca firmanın çip üretim ve tasarım birimlerinin ayrılacağı iddiaları da reddedilmişti. Bununla birlikte Samsung’un bu hedefleri gerçekleştirmesinde herhangi bir engel bulunmuyor. Bilindiği üzere firma, 3nm üretimine geçen ilk şirketti. Ancak Samsung’un yaşadığı sorun verimsizlik. Bu da en istenmeyen şey.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.