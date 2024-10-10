Samsung, 2025’in başında 2nm’ye geçiş yapıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, yarı iletken üretiminde önemli bir adım atarak 2nm üretim hattını kurmak için hızla çalışmalara başladı. Endüstri kaynaklarından alınan bilgiye göre, şirket, Hwaseong'daki "S3" dökümhanesinde gelişmiş ekipmanları kurarak 2nm üretim hattının temellerini atıyor. Bu hat, 2025 yılının ilk çeyreğinde aylık 7,000 wafer yani yonga plakası üretmeyi hedefliyor.

2025’te 2nm, 2027’de 1,4nm hedefi

Ayrıca, Samsung'un Pyeongtaek Plant 2'deki "S5" dökümhanesinde 1.4nm üretim hattı oluşturma planları da bulunuyor. Bu hattın, 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar 2,000 ila 3,000 wafer üretmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar, Samsung'un "S3" üretim hattındaki mevcut 3nm hatlarının tamamı 2nm'ye dönüştürüleceği de aktarılanlar arasında yer alıyor.

Bunlarla birlikte Samsung’un ABD, Teksas’taki dökümhanesinin açılışı, daha önce planlandığı gibi 2024 yılı sonunda gerçekleşmeyecek. Ekipman kurulumunun 2026'da veya sonrasında başlaması bekleniyor. Ayrıca, Pyeongtaek Fab 4 dökümhanesinin planları da değişti; talep azalması nedeniyle burası artık DRAM üretimine odaklanacak. Pyeongtaek Fab 3'te ise 4nm üretim hattında üretim azaltılacak.

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Tüm bu değişiklikler, Samsung'un 2025'te 2nm çipler ve 2027'de 1.4nm çipler üretme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, rakibi TSMC ile olan rekabetinde geri kalmamak için bu stratejileri hayata geçiriyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde Samsung'un küresel dökümhane pazarındaki payı yüzde 11.5 iken, TSMC yüzde 62.3 ile lider konumda.

Samsung’un üst yönetimi, son dönemde yarı iletkenlerde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle özür dilemişti. Ayrıca firmanın çip üretim ve tasarım birimlerinin ayrılacağı iddiaları da reddedilmişti. Bununla birlikte Samsung’un bu hedefleri gerçekleştirmesinde herhangi bir engel bulunmuyor. Bilindiği üzere firma, 3nm üretimine geçen ilk şirketti. Ancak Samsung’un yaşadığı sorun verimsizlik. Bu da en istenmeyen şey.

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