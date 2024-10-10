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    Samsung, 2025’in başında 2nm’ye geçiş yapıyor

    Samsung, üzerindeki ölü toprağından kurtulmak istiyor. Endüstri kaynaklarından gelen yeni bilgilere Güney Koreli şirket, üretim tesislerinde önemli değişiklikler yapıyor ve 2nm sürecine geçiyor.
    Samsung, 2025’in başında 2nm’ye geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, yarı iletken üretiminde önemli bir adım atarak 2nm üretim hattını kurmak için hızla çalışmalara başladı. Endüstri kaynaklarından alınan bilgiye göre, şirket, Hwaseong'daki "S3" dökümhanesinde gelişmiş ekipmanları kurarak 2nm üretim hattının temellerini atıyor. Bu hat, 2025 yılının ilk çeyreğinde aylık 7,000 wafer yani yonga plakası üretmeyi hedefliyor.

    2025’te 2nm, 2027’de 1,4nm hedefi

    Ayrıca, Samsung'un Pyeongtaek Plant 2'deki "S5" dökümhanesinde 1.4nm üretim hattı oluşturma planları da bulunuyor. Bu hattın, 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar 2,000 ila 3,000 wafer üretmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar, Samsung'un "S3" üretim hattındaki mevcut 3nm hatlarının tamamı 2nm'ye dönüştürüleceği de aktarılanlar arasında yer alıyor.

    Bunlarla birlikte Samsung’un ABD, Teksas’taki dökümhanesinin açılışı, daha önce planlandığı gibi 2024 yılı sonunda gerçekleşmeyecek. Ekipman kurulumunun 2026'da veya sonrasında başlaması bekleniyor. Ayrıca, Pyeongtaek Fab 4 dökümhanesinin planları da değişti; talep azalması nedeniyle burası artık DRAM üretimine odaklanacak. Pyeongtaek Fab 3'te ise 4nm üretim hattında üretim azaltılacak.

    Tüm bu değişiklikler, Samsung'un 2025'te 2nm çipler ve 2027'de 1.4nm çipler üretme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, rakibi TSMC ile olan rekabetinde geri kalmamak için bu stratejileri hayata geçiriyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde Samsung'un küresel dökümhane pazarındaki payı yüzde 11.5 iken, TSMC yüzde 62.3 ile lider konumda.

    Samsung’un üst yönetimi, son dönemde yarı iletkenlerde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle özür dilemişti. Ayrıca firmanın çip üretim ve tasarım birimlerinin ayrılacağı iddiaları da reddedilmişti. Bununla birlikte Samsung’un bu hedefleri gerçekleştirmesinde herhangi bir engel bulunmuyor. Bilindiği üzere firma, 3nm üretimine geçen ilk şirketti. Ancak Samsung’un yaşadığı sorun verimsizlik. Bu da en istenmeyen şey.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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