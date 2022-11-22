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    Samsung 3nm verimliliği sadece yüzde 20

    3nm GAA üretim sürecine ilk geçen firma olmayı başaran Samsung verimliliği koruyamıyor. Elektrostatik sorunları giderebilmek için bir ABD girişimiyle iş birliği yapıyor. 
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    Samsung Tam Boyutta Gör
    Önemli yatırımlar yaparak 3nm sürecine rakibinden önce geçen TSMC’yi stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda bırakan Samsung kapalı kapılar ardında zor günler yaşıyor. 3nm sürecinde verimlilik çok düşük.

    Samsung’un çok yolu var

    Birden fazla nano bağlantı noktasını yan yana değil istifleme şeklinde dizerek daha verimli bir üretim sunan GAA teknolojisinde, Samsung ilk 3nm geçişini tamamlayan firma olmuştu. Ne var ki istediği verimliliği yakalayamadı.

    Firmaya yakın kaynaklara göre 3nm sürecinde verimlilik sadece yüzde 20 civarında kaldı. Elektrostatik boşaltım ya da ESD sorunu verimliliği düşürüyor. Samsung bu nedenle Silicon Frontline Technology adındaki bir girişimle ortaklığa gitti. Bu girişim özellikle ESD koruma teknolojileri ile plaka üretim verimliliğini arttırıyor.

    Samsung ilk 3nm üretimini bazı madenci yongalarında kullandı ancak şu anda herhangi bir sipariş almıyor. Qualcomm’un 3nm için yeniden Samsung ile çalışacağı gündeme gelmişti ancak sorunlar giderilemezse Qualcomm dahil diğer müşteriler de TSMC’ye geçiş yapabilir.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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