Samsung 3nm verimliliği sadece yüzde 20

Samsung’un çok yolu var
Birden fazla nano bağlantı noktasını yan yana değil istifleme şeklinde dizerek daha verimli bir üretim sunan GAA teknolojisinde, Samsung ilk 3nm geçişini tamamlayan firma olmuştu. Ne var ki istediği verimliliği yakalayamadı.
Firmaya yakın kaynaklara göre 3nm sürecinde verimlilik sadece yüzde 20 civarında kaldı. Elektrostatik boşaltım ya da ESD sorunu verimliliği düşürüyor. Samsung bu nedenle Silicon Frontline Technology adındaki bir girişimle ortaklığa gitti. Bu girişim özellikle ESD koruma teknolojileri ile plaka üretim verimliliğini arttırıyor.
Samsung ilk 3nm üretimini bazı madenci yongalarında kullandı ancak şu anda herhangi bir sipariş almıyor. Qualcomm’un 3nm için yeniden Samsung ile çalışacağı gündeme gelmişti ancak sorunlar giderilemezse Qualcomm dahil diğer müşteriler de TSMC’ye geçiş yapabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yapay zeka değil.makine öğrenmesi.