Samsung, Mini-LED ekranlı 43 inç Odyssey Neo G7 oyuncu monitörünü duyurdu

Samsung Odyssey Neo G7 43 özellikleri
Odyssey Neo G7'nin 43 inçlik versiyonu (Model adı: G70NC) Samsung’un düz ekranlı ilk Mini-LED oyun monitörü olarak karşımıza çıkıyor. Monitörde yer alan ekran, 4K çözünürlük (3.840 x 2.160) sunarken 16:10 en boy oranına sahip bir yapıda. Bu panel, VESA Display HDR600 ve HDR10+ sertifikalarına sahipken Mini-LED arka ışık kaynakları sayesinde başarılı yerel karartma ve 600 nite kadar sürekli yüksek parlaklık vadediyor. Samsung ayrıca ışık yansımalarını azaltmak için monitörün ekranında mat bir kaplama kullanmış.
Odyssey Neo G7 43 inç, bir oyuncu monitörü olduğu için bazı önemli bileşenleri de sunmak zorunda. Bu bağlamda 144 Hz seviyesindeki yenileme hızı ve 1ms tepki süresi doğrudan oyuncuları hedefliyor. Monitör ayrıca AMD FreeSync Premium Pro desteğine de sahip. Bağlantı tarafındaysa monitör, bir adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası iki HDMI 2.1, iki USB 3.1 Tip-A, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2'ye sahip. Öte yandan VESA 200×200 montaj aparatı ve arkada RGB aydınlatma da cihazda mevcut.
Samsung, 43 inçlik Odyssey Neo G7’nin net çıkış tarihini ve fiyatını paylaşmadı ancak monitör körede yaklaşık 980 dolardan piyasaya girmişti. Öte yandan firma 43 inçlik Odyssey Neo G7’yi 2023’ün ilk çeyreğinden itibaren dünya genelinde satışa sunacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?