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    Samsung, Mini-LED ekranlı 43 inç Odyssey Neo G7 oyuncu monitörünü duyurdu

    Samsung, ilk düz Mini-LED ekranlı Odyssey Neo G7 oyuncu monitörünü küresel pazara çıkacağını duyurdu. Yeni monitör, 43 inç gibi büyük ekranıyla dikkat çekerken sunduklarıyla ön plana çıkıyor.
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    Samsung, 43 inç Odyssey Neo G7 oyuncu monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung geçtiğimiz ay, 43 inçlik Odyssey Neo G7 oyun monitörünü tanıtmıştı ancak ürün Güney Kore ve Tayvan’da çıkışını yapmıştı. Güney Koreli teknoloji devi şimdi ise yeni oyuncu monitörünü küresel pazara açtığını duyurmuş durumda.

    Samsung Odyssey Neo G7 43 özellikleri

    Odyssey Neo G7'nin 43 inçlik versiyonu (Model adı: G70NC) Samsung’un düz ekranlı ilk Mini-LED oyun monitörü olarak karşımıza çıkıyor. Monitörde yer alan ekran, 4K çözünürlük (3.840 x 2.160) sunarken 16:10 en boy oranına sahip bir yapıda. Bu panel, VESA Display HDR600 ve HDR10+ sertifikalarına sahipken Mini-LED arka ışık kaynakları sayesinde başarılı yerel karartma ve 600 nite kadar sürekli yüksek parlaklık vadediyor. Samsung ayrıca ışık yansımalarını azaltmak için monitörün ekranında mat bir kaplama kullanmış.

    Odyssey Neo G7 43 inç, bir oyuncu monitörü olduğu için bazı önemli bileşenleri de sunmak zorunda. Bu bağlamda 144 Hz seviyesindeki yenileme hızı ve 1ms tepki süresi doğrudan oyuncuları hedefliyor. Monitör ayrıca AMD FreeSync Premium Pro desteğine de sahip. Bağlantı tarafındaysa monitör, bir adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası iki HDMI 2.1, iki USB 3.1 Tip-A, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2'ye sahip. Öte yandan VESA 200×200 montaj aparatı ve arkada RGB aydınlatma da cihazda mevcut.

    Samsung, 43 inç Odyssey Neo G7 oyuncu monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Odyssey Neo G7’nin diğer oyuncu monitörlerinden ayrıldığı nokta ise Tizen işletim sistemiyle birlikte sunduğu akıllı özellikleri. Samsung Smart Hub ve Samsung Gaming Hub ile birlikte Xbox Cloud ve Nvidia GeForce NOW gibi oyun akış hizmetleri ve Prime Video, Netflix ve YouTube gibi servisler kullanılabiliyor.

    Samsung, 43 inçlik Odyssey Neo G7’nin net çıkış tarihini ve fiyatını paylaşmadı ancak monitör körede yaklaşık 980 dolardan piyasaya girmişti. Öte yandan firma 43 inçlik Odyssey Neo G7’yi 2023’ün ilk çeyreğinden itibaren dünya genelinde satışa sunacağını söylüyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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