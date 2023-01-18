ViewSonic webcam odaklı yeni monitörlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Pandemi sonrasında uzaktan çalışma yeni normal olduğu için web kamera teknolojileri de öne çıkmaya başladı. Geçmiş dönemlerde pek webcam dostu olmayan monitörler yavaş yavaş trende ayak uydurmaya başladı.

ViewSonic webcam monitör serisi

ViewSonic tarafından tanıtılan yeni VG serisi monitörler premium webcam teknolojileri barındırması ile dikkat çekiyor. İki modelde yer alan web kameralar entegre LED aydınlatmaya sahip ve çift yönlü mikrofonlar yapay zekâ destekli gürültü engelleme yapabiliyor.

ViewSonic, ilk taşınabilir OLED monitörünü tanıttı 1 ay önce eklendi

Çift 5W hoparlör, 90W USB Tip-C, USB Tip-A, USB Tip-B, HDMI 1.4, Ethernet çıkışları olan monitörler farklı video konferans yazılımları ile de desteklenmiş. 24 inçlik Full HD ekranı olan ViewSonic VG2456V modeli 360$ iken 27 inçlik 2K ekranı olan ViewSonic VG2456V-2K ise 480$ fiyat etiketi ile satılacak.

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ViewSonic webcam monitör serisi tanıtıldı