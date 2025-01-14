Samsung, 50W'a kadar kablosuz şarjı destekleyen yeni çipini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, üst düzey cihazlara kablosuz şarj ekleyen ilk birkaç Android akıllı telefon markasından biri. Ancak şirket, kablosuz şarj hızını 15W'a çıkardıktan sonra daha da iyileştirmek için pek bir şey yapmadı. Şimdi Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na (WPC) katılarak ve Qi 2.2'nin geliştirilmesine dahil olarak kablosuz şarjı daha hızlı hale getirmeye çalışıyor.

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En son güç çipi S2MIW06, Qi2 dahil olmak üzere en son kablosuz şarj standartlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış. Temel Güç Profili (BPP), 5W’a kadar kablosuz şarjı desteklerken, Genişletilmiş Güç Profili (EPP) bunu bir adım öteye taşıyarak kablosuz şarjı 15W’a kadar çıkarıyor. EPP, son birkaç yılda çıkan çoğu üst seviye Galaxy telefonda kullanılıyor. Manyetik Güç Profili (MPP), 25W’a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Samsung'un yeni çipi kablosuz şarjı 50W'a kadar çıkarıyor.

Samsung, S2MIW06 çipinin yüzlerce Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazı/şarj padi ile uyumluluğunu sağlamak için kapsamlı bir şekilde test edildiğini söylüyor. Ayrıca, yüzlerce sertifikasız şarj padi ile de test edilmiş. Samsung’un yeni PMIC'si, iletim modunda kablosuz güç paylaşımını da destekliyor.

Samsung ayrıca yeni kablosuz şarj standardı olan Qi v.2.2'yi geliştirmek için Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) ile birlikte çalışıyor. Amaç, kablosuz şarjı farklı cihazlarla şarj cihazları arasında daha güvenilir ve uyumlu hale getirmek. Bu arada yakında tanıtılacak Samsung Galaxy S25 serisinin özel kılıfla Qi2 kablosuz şarjı destekleyeceği söyleniyor.

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Samsung, 50W kablosuz şarjı destekleyen yeni çipini tanıttı