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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 512GB DDR5 RAM'ini duyurdu

    Samsung, endüstrinin ilk HKMG tabanlı DDR5 belleğini geliştirdiğini duyurdu. RAM, yoğun bant genişliğine ihtiyaç duyulan gelişmiş bilgi işlem uygulamaları için ideal bir çözüm olacak.
    26 Mart 2021, 16:00 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Ram
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung 512GB DDR5 RAM'ini duyurdu
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    Samsung, çoğu DDR4 modülünün kabaca iki katı olan 512GB DDR5 RAM'ini duyurdu. Belleğin, High-K Metal Gate (HKMG) fabrikasyon süreci ile üretildiği belirtildi. Aynı teknoloji GDDR6 için de kullanılıyor.

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    Ayrıca Bkz. "20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı"

    512 GB'lık bir hacim elde etmek için üretici, modülün her iki tarafında 20 adet 8 katmanlı yonga kullandı. Ancak bu yeni bir teknoloji değil, şirket bunu 2014'ten beri kullanıyor. Samsung, HKMG işlem teknolojisinin %13 daha fazla enerji verimliliği ve 7,200 Mbps'e kadar daha yüksek hız sağladığını belirtti. Aynı zamanda, DDR5 teknolojisi, daha hızlı RAM modülleri oluşturmaya da olanak tanıyor.

    Samsung 512GB DDR5 RAM'ini duyurdu
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    Tüketici segmentine önümüzdeki yıl gelecek

    Koreli şirketin yeni belleği yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim için veri merkezleri, akıllı şehirler ve süper bilgisayarlar için kontrol merkezlerinin geliştirilmesinde kullanılacak. Saphire Rapids neslinin Intel Xeon işlemcileri, bu tür RAM'i ilk destekleyenler arasında olacak. Tüketici segmentinde ise DDR5 RAM formatının, bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında görünmeye başlayacağı açıklandı.

    Daha önce, Koreli şirket SK Hynix, ticari olarak temin edilebilen ilk DDR5 bellek modüllerini tanıtmıştı. Şimdilik sadece veri merkezlerinde kullanılacaklar.



    https://news.samsung.com/global/samsung-develops-industrys-first-hkmg-based-ddr5-memory-ideal-for-bandwidth-intensive-advanced-computing-applications
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    AdilOlmayanYıldırım 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bazı laptoplar da o kadar depolama yeri bile yok.
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    M maximus8282 (maximus ) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artık 10 yıl sonra teknoloji marketlerde kutusuna dokunuruz.
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir şey nasıl olabilir?
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haber hatalı ; 7.2 Ghz den bahseden bir yer yok. 7200 Mbps denmiş buda GHz değildir. Bahsedilen değer sanırım pin başına veri transferidir.
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    scientia 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüm dijital varlığımı koysam yine boş kalır. Lakin son kullanıcı için değildir bu tür ürünler. GeForce Now gibi hizmetlerin sayısı artacak. Her şey bulut merkezli olunca mecbur bu tür donanımlara ihtiyaçları var endüstrinin.
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