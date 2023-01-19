Samsung, 5G destekli Galaxy Book 2 Go dizüstü bilgisayarının tanıttı

Yeni cihaz orijinal modelden çift SIM desteğiyle ayrılıyor. Bunlardan biri eSIM, diğeri ise normal fiziksel SIM. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri ise değişmeden aynı kaldı.
Fiyat etiketi de açıklandı
Galaxy Book 2 Go 5G gücünü Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemcisinden alıyor. Microsoft Windows 11 işletim sistemini kullanan cihaz 180 derece açılabilen Full HD çözünürlüklü 14 inç IPS ekrana sahip. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı seçenekleri mevcut.
Dizüstü bilgisayarda 21 saate kadar pil ömrü sunan 42.3 Wh batarya var. Darbelere karşı askeri standartlarda (MIL-STD-810G) dayanıklık sunan Galaxy Book 2 Go 5G'nin konfigürasyona göre değişen fiyat etiketleri şu şekilde:
- 4/128 GB: 649 pound (805 dolar)
- 8/256 GB: 749 pound (930 dolar)
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