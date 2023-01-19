Samsung, 5G destekli Galaxy Book 2 Go dizüstü bilgisayarının tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung hatırlayacağınız üzere Ocak ayının başlarında Galaxy Book 2 Go isimli ARM dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de cihazın 5G versiyonunu duyurdu.

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Yeni cihaz orijinal modelden çift SIM desteğiyle ayrılıyor. Bunlardan biri eSIM, diğeri ise normal fiziksel SIM. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri ise değişmeden aynı kaldı.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Galaxy Book 2 Go 5G gücünü Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 işlemcisinden alıyor. Microsoft Windows 11 işletim sistemini kullanan cihaz 180 derece açılabilen Full HD çözünürlüklü 14 inç IPS ekrana sahip. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı seçenekleri mevcut.

Dizüstü bilgisayarda 21 saate kadar pil ömrü sunan 42.3 Wh batarya var. Darbelere karşı askeri standartlarda (MIL-STD-810G) dayanıklık sunan Galaxy Book 2 Go 5G'nin konfigürasyona göre değişen fiyat etiketleri şu şekilde:

4/128 GB: 649 pound (805 dolar)

8/256 GB: 749 pound (930 dolar)

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Samsung, 5G destekli Galaxy Book 2 Go dizüstü modelini duyurdu