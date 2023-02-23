Samsung, akıllı telefon uydu iletişimi için yeni modem teknolojisini duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, gelecek Exynos modem çözümlerine entegre etmeyi planladığı yeni 5G NTN modem teknolojisi ile 5G uydu iletişiminin ticarileşmesini hızlandırmayı ve 6G IoE çağının önünü açmayı planlıyor.

Güney Kore, 2028’de 6G’ye geçmeyi hedefliyor 2 gün önce eklendi

Samsung 5G NTN modem teknolojisi neler getiriyor?

Bilindiği üzere NTN, öncelikli olarak karasal ağların ulaşamadığı bölgelere bağlantı sağlamak için uydular ve diğer karasal olmayan araçları kullanan bir iletişim teknolojisi. Afet bölgelerinde iletişimin sürdürülebilmesini sağlamak ve dronlar gibi hava hareketliliğini güçlendirmek açısından da kritik bir teknoloji. Samsung, NTN teknolojisinin küresel operatörler, mobil cihaz üreticileri ve çip şirketleri tarafından sunulan hizmetlerin birlikte çalışabilirliği ve ölçeklenebilirliği sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Samsung’un uydu bağlantı teknolojisi Exynos 5300 referans platformunu kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre, gelecek Exynos modemler Qualcomm’un Snapdragon uydu çözümü gibi iki yönlü iletişimi (mesajlaşma, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşma) destekleyecek.

Şirketin entegre uydu bağlantısı sağlayan NB-IoT çözümleri, akıllı telefonlarda ayrı yüksek güçlü kablosuz anten çipine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak mobil cihaz üreticilerine çok daha fazla tasarım esnekliği sağlayacak.

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