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    Samsung, akıllı telefon uydu iletişimi için yeni modem teknolojisini duyurdu

    Samsung, akıllı telefonlarla uydular arasında doğrudan iletişim sağlayan 5G NTN (karasal olmayan ağlar) modem teknolojisini duyurdu. Bu teknolojiyi gelecek Exynos modemlerde görebiliriz.
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    samsung 5g ntn modem teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek Exynos modem çözümlerine entegre etmeyi planladığı yeni 5G NTN modem teknolojisi ile 5G uydu iletişiminin ticarileşmesini hızlandırmayı ve 6G IoE çağının önünü açmayı planlıyor.

    Samsung 5G NTN modem teknolojisi neler getiriyor?

    Bilindiği üzere NTN, öncelikli olarak karasal ağların ulaşamadığı bölgelere bağlantı sağlamak için uydular ve diğer karasal olmayan araçları kullanan bir iletişim teknolojisi. Afet bölgelerinde iletişimin sürdürülebilmesini sağlamak ve dronlar gibi hava hareketliliğini güçlendirmek açısından da kritik bir teknoloji. Samsung, NTN teknolojisinin küresel operatörler, mobil cihaz üreticileri ve çip şirketleri tarafından sunulan hizmetlerin birlikte çalışabilirliği ve ölçeklenebilirliği sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

    Samsung’un uydu bağlantı teknolojisi Exynos 5300 referans platformunu kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre, gelecek Exynos modemler Qualcomm’un Snapdragon uydu çözümü gibi iki yönlü iletişimi (mesajlaşma, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşma) destekleyecek.

    Şirketin entegre uydu bağlantısı sağlayan NB-IoT çözümleri, akıllı telefonlarda ayrı yüksek güçlü kablosuz anten çipine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak mobil cihaz üreticilerine çok daha fazla tasarım esnekliği sağlayacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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