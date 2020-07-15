Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 6G vizyonunu açıkladı: Mobil hologramlar, genişletilmiş gerçeklik ve daha fazlası

    Samsung, altıncı nesil telekomünikasyon vizyonunu açıkladı. Şirket, 6G teknolojisinin 2030 yılında kitlesel ticaretine başlanacağını düşünüyor.
    2 sa.
    581
    5
    3
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung 6G vizyonunu açıkladı: Mobil hologramlar, genişletilmiş gerçeklik ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Beşinci nesil kablosuz ağlar son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olsa da 6G teknolojisi için de çalışmalar başlamış görünüyor. 5G teknolojisinin yaygın kullanımı olmasa da 6G teknolojisi için çalışmalara başlamak için erken sayılmaz. Bu doğrultuda düşünen şirketlerden Samsung, altıncı nesil telekomünikasyon ağı vizyonunu açıkladı

    Şirket, 6G vizyonunun, hiper bağlantılı bir sonraki deneyimi yaşamın her köşesine getirmeyi içerdiğini söylüyor. 6G'nin araştırmasını hızlandırmak için Samsung Research, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezini kurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "MIT araştırmacıları, hassas tutuculara sahip robotik kol geliştirdi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi!

    Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi başkanı Sunghyun Choi; "5G ticarileştirmesi hala başlangıç aşamasındayken, 6G için hazırlanmaya başlamak için asla çok erken değildir çünkü araştırma başlangıcından yeni nesil iletişim teknolojisinin ticarileştirilmesine kadar yaklaşık 10 yıl sürer. 6G teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesini, 5G dahil olmak üzere birçok nesil iletişim teknolojisinde kazandığımız tecrübe ve yetenek üzerine inşa ederek halihazırda başlattık. İleride, endüstri, akademi ve hükümet gibi çeşitli paydaşlarla işbirliği içinde 6G'nin standardizasyonuna liderlik etmeye kararlıyız.” dedi.

    6G'den ne beklemeliyiz?

    Raporda Samsung, 6G standardının tamamlanmasının ve en erken ticarileştirme tarihinin 2028 kadar erken olmasını beklerken, kitlesel ticarileştirme 2030 civarında gerçekleşebileceğini belirtiyor.

    Endüstri, 6G'nin gereksinimlerini karşılamak için terahertz (THz) frekanslarına, yüksek frekans bant sinyallerinin kapsamını geliştirmek için yeni anten teknolojilerine, gelişmiş çift yönlü teknolojilere, spektrum paylaşımına ve AI'ya yönelecek.

    Samsung 6G vizyonunu açıkladı: Mobil hologramlar, genişletilmiş gerçeklik ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Genişletilmiş gerçeklik(XR), mobil hologramlar ve dijital replikalar gibi gelişmiş multimedya hizmetlerini gerçekleştirmek için 6G'nin, 20 Gbps tepe veri hızına ulaşmak için tasarlanmış 5G'den çok daha yüksek bir veri hızı sağlaması gerekiyor. Bu yüzden 6G'de, 1000 Gbps'lik en yüksek veri hızı sağlanmaya çalışılıyor. 

    5G'nin yaygın kullanımı olmasa da 6G için çalışmalar başladı. Samsung altıncı nesil telekomünikasyon teknolojisinde öncü firma olmak istese de Ericsson, Huawei ve Xiaomi de çalışmalara başlamış durumda.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_reveals_vision_for_6g_future_expects_holograms_to_be_available_to_the_masses_in_2030-news-44262.php https://news.samsung.com/global/samsungs-6g-white-paper-lays-out-the-companys-vision-for-the-next-generation-of-communications-technology Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    MIT araştırmacıları, hassas tutuculara sahip robotik kol geliştirdi
    19 sa.
    LinkedIn'e Apple kullanıcılarının pano içeriğini gizlice okuduğu iddiasıyla dava açıldı
    3 gün
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakdc 2 sa.
    3 ay once amiral gemisi diye note 10 plus aldim hala cihazda 4g var s20 serisi 4g note 20 de 4g ile gelecek diyorlar daha ortada 5g yok 2028 de 6g nin ticari olmaya baslamasi ne bilim bana pek gercekci gelmedi
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 2 sa. burakdc
    Orta doğu vatandaşı olduğunuz icin öyle , yoksa s10 dan beri 5g li model üretiyor samsung firması.. Hatta tr de 4g yokken abd den note 3 4g li model getirtmistim o zaman tr de satista olan s4 ve note 3 te 4g yoktu misal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 sa. burakdc
    ticari olmaya baslamasinin anlami korede, japonyada, kuzey avrupa ulkelerinde belli bolgelerde kullanilmaya baslamasi. su an 5g yi yillardir kullanan yerler var mesela. bize gelmesi en az bir 5 sene daha surecek. 6g de ayni. 2028de korede ticari hizmete baslar, bizim elimize ulasmasi gene 2035i bulur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Google’a yasa dışı izleme davası açıldı 36 dk. Oppo kablo üzerinden 125W hızlı şarj özelliğini duyurdu 1 sa. Apple 13 milyar dolarlık vergi cezasından kurtuldu 1 sa. PS5'e müthiş talep var: Sony üretimi hızlandırdı 2 sa. DDR5 standardı kullanıma hazır 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung 6G vizyonunu açıkladı: Mobil hologramlar, genişletilmiş gerçeklik ve daha fazlası Sonraki Logitech M590 inceleme 7 sa. Ryzen Threadripper serisi de Pro oldu 14 sa. Tom Hanks'in yeni savaş filmi Greyhound, Apple TV+'ta izlenme rekoru kırdı 15 sa. WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor 17 sa. İngiltere’den şok Huawei hamlesi 17 sa. Işın izleme destekli Watch Dogs:Legion, RTX 2080 Ti’a resmen nal toplattı 18 sa. HP yeni SATA SSD modelini duyurdu 19 sa. MIT araştırmacıları, hassas tutuculara sahip robotik kol geliştirdi 19 sa. Elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Yeni nesil eDrive teknolojisi ve 460 km menzil 19 sa. Yeni vaka sayısı 1000'in altına düştü (14 Temmuz) 20 sa. Samsung rakibi LG’den ekran tedariği yapacak 20 sa. Yatırım tavsiyesi almak için WhatsApp grubuna üye olmak suç sayılabilecek 21 sa. Apple'a bilinçli yavaşlatma faturası: iPhone sahiplerine 25'er dolar ödenecek 21 sa. ARM firması yine satılabilir 21 sa. 768 shader taşıyan Xe Graphics ortaya çıktı 21 sa. 2021 Ford Bronco Sport da tanıtıldı: Arazi yeteneği dikkat çekiyor 22 sa. Royal Green Soft & VIP su arıtma cihazları - Video inceleme 22 sa. SonarPen yakın zamanda Nintendo Switch oyununa kavuşuyor 22 sa. Eski Mac şefi: Windows platformu ARM işlemcilere geçmeli 23 sa. Ford Puma Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız