Samsung 6G vizyonunu açıkladı: Mobil hologramlar, genişletilmiş gerçeklik ve daha fazlası

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Beşinci nesil kablosuz ağlar son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olsa da 6G teknolojisi için de çalışmalar başlamış görünüyor. 5G teknolojisinin yaygın kullanımı olmasa da 6G teknolojisi için çalışmalara başlamak için erken sayılmaz. Bu doğrultuda düşünen şirketlerden Samsung, altıncı nesil telekomünikasyon ağı vizyonunu açıkladı.

Şirket, 6G vizyonunun, hiper bağlantılı bir sonraki deneyimi yaşamın her köşesine getirmeyi içerdiğini söylüyor. 6G'nin araştırmasını hızlandırmak için Samsung Research, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezini kurmuştu.

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Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi başkanı Sunghyun Choi; "5G ticarileştirmesi hala başlangıç aşamasındayken, 6G için hazırlanmaya başlamak için asla çok erken değildir çünkü araştırma başlangıcından yeni nesil iletişim teknolojisinin ticarileştirilmesine kadar yaklaşık 10 yıl sürer. 6G teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesini, 5G dahil olmak üzere birçok nesil iletişim teknolojisinde kazandığımız tecrübe ve yetenek üzerine inşa ederek halihazırda başlattık. İleride, endüstri, akademi ve hükümet gibi çeşitli paydaşlarla işbirliği içinde 6G'nin standardizasyonuna liderlik etmeye kararlıyız.” dedi.

6G'den ne beklemeliyiz?

Raporda Samsung, 6G standardının tamamlanmasının ve en erken ticarileştirme tarihinin 2028 kadar erken olmasını beklerken, kitlesel ticarileştirme 2030 civarında gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Endüstri, 6G'nin gereksinimlerini karşılamak için terahertz (THz) frekanslarına, yüksek frekans bant sinyallerinin kapsamını geliştirmek için yeni anten teknolojilerine, gelişmiş çift yönlü teknolojilere, spektrum paylaşımına ve AI'ya yönelecek.

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Genişletilmiş gerçeklik(XR), mobil hologramlar ve dijital replikalar gibi gelişmiş multimedya hizmetlerini gerçekleştirmek için 6G'nin, 20 Gbps tepe veri hızına ulaşmak için tasarlanmış 5G'den çok daha yüksek bir veri hızı sağlaması gerekiyor. Bu yüzden 6G'de, 1000 Gbps'lik en yüksek veri hızı sağlanmaya çalışılıyor.

5G'nin yaygın kullanımı olmasa da 6G için çalışmalar başladı. Samsung altıncı nesil telekomünikasyon teknolojisinde öncü firma olmak istese de Ericsson, Huawei ve Xiaomi de çalışmalara başlamış durumda.

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