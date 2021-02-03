Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, 7.000 mAh pile sahip Galaxy M62'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında 7.000 mAh pille donatılmış yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Galaxy M62 isimli model bu kez Taylandlı NBTC kurumunun veritabanında göründü.
    03 Şubat 2021, 11:10 (2 hf.)
    7,9b
    1
    8
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Samsung, 7.000 mAh pile sahip Galaxy M62'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy M62, Tayland'da NBTC sertifikası aldı. Bir süredir gündemi meşgul eden akıllı telefon 4G ve çift SIM desteğinin yanı sıra 7.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir pille gelecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu"

    NBTC web sitesi cihazın teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay vermiyor. Ancak Galaxy M62 son haftalarda Bluetooth SIG, WiFi Alliance, FCC ve Geekbench dahil olmak üzere çeşitli platformlardan ortaya çıktı.

    Teknik özellikleri belli oldu

    Mevcut bilgilere göre akıllı telefon Exynos 9825 işlemci ve 6 GB RAM ile donatılacak. Ayrıca 7.000 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Cihazda USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi de yer alacak.

    Samsung Galaxy M62 kutudan Android 11 tabanlı OneUI 3.0 arayüzü yüklü şekilde çıkacak. Akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belli değil. Ancak aldığı sertifika sayısının günden güne artması lansman tarihinin yaklaştığını gösteriyor.



    https://pricebaba.com/blog/samsung-galaxy-m62-nbtc-certification Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    astegon (astegon CF) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Exynos 9825'mi. Püüüü gider M51 alırım

    SD 732G / 8 GB RAM / 128 GB ROM
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dugers (syt dgr) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) astegon
    Saçmalama M51 de 730G var orta seviye bir işlemci.
    Bunda Note 10 plusta bulunan 9825 var.
    Tamam snapdragon genelde iyidir ama exynos 9825 işlemcinin snapdragondaki karşılığı 855 plus.
    Saçmalama M51 de 730G var orta seviye bir işlemci. Bunda Note 10 plusta bulunan 9825 var. Tamam snapdragon genelde iyidir ama exynos 9825 işlemcinin sna...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    C cem_23 (Cem Bahar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Exynos 9825 ne kadar üst segment işlemcisi olsada yine ben Qualcomm' un işlemcilerinden beklerdim. Üst segment exynos koyulacağına orta-üst segment bir snapdragon işlemci koyulsaydı yeterdi. Exynos, 2100 de hemen hemen toparlamaya başladı. 2100 altı serilerde optimizasyon sorunları var. Isınma da çabası. M51 güzel bir seçenek olarak 730G ile gelmişti. Bence buda 765G ile gelebilirdi. Şimdi o exynos 9825, 7000 mAh pili hiç verimli kullanamayacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu m ve a serisi beş para etmez en iyisi s ve note serisi ben alırım tuzum çok çok çok s21 16.500 tl para sakız parası
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K Krone 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saçma bir şekilde M51 daha iyi. Üst model çıkartıyorlar güya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    renega (Ömer C. IŞIK) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    daha kalın USB-C yazın biz micro usb sanıyorduk
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Exynos 9825'mi. Püüüü gider M51 alırım

    SD 732G / 8 GB RAM / 128 GB ROM
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dugers (syt dgr) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) astegon
    Saçmalama M51 de 730G var orta seviye bir işlemci.
    Bunda Note 10 plusta bulunan 9825 var.
    Tamam snapdragon genelde iyidir ama exynos 9825 işlemcinin snapdragondaki karşılığı 855 plus.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yolyordam35 (yol yordam) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    6gb ram az olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    S21’e para saçmaya gerek yok.Bu daha iyi bir seçim olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Elektrikli Peugeot e-Traveller'ın menzili yüzde 40 arttı 2 hf. Zack Snyder's Justice League'in +18 bir film olacağı resmi olarak açıklandı 2 hf. Adobe web sitesi PDF yeteneklerini geliştiriyor 2 hf. Huawei Mate X2 katlanabilir telefonu 22 Şubat tarihinde tanıtılacak 2 hf. OPPO yansıtıcı ayna kullanan mekanizmalı kamera geliştiriyor 2 hf. Call of Duty: Warzone'da hile sebebiyle tek seferde 60.000'den fazla kişi banlandı 2 hf. 2021 model DS 4, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle sahnede 2 hf. DDR3 bellek fiyatları yüzde 50 oranında artabilir 2 hf. 2021 yılının ilk Nokia akıllı telefonu tanıtıldı: Nokia 1.4 2 hf. iOS 14.5 ile cihazlara PS5 ve Xbox Series kontrolcüsü desteği gelecek 2 hf. Üç boyutlu 'gerçekçi' maket polis arabaları kullanılmaya başlandı 2 hf. Tesla resmi olarak İsrail'de satışlara başladı, Model 3'ün fiyatı şaşırttı 2 hf. VLC media player 20 yaşında 2 hf. Instagram'a silinen gönderileri kurtarma özelliği geliyor 2 hf. Çift ekranlı LG Wing, Türkiye’de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı 2 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için yeni bir video yayınlandı 2 hf. Huawei'nin Harmony işletim sistemi, Android'in kopyası çıktı 2 hf. OSD'den ÖTV artışıyla ilgili açıklama: "Vergi artışı değil teşvik gerekli" 2 hf. Apple ve Kia bu ay elektrikli otomobil üretim anlaşması imzalayabilir 2 hf. PS4 ve PS5'in ne kadar sattığı açıklandı: PS4 satışları 115 milyonu geçti 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung, 7.000 mAh pile sahip Galaxy M62'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor Sonraki Sony, PS5'te oyun içi zorluğu otomatik değiştirecek bir sistemin patentini aldı 2 hf. Twitter hesabı kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram'a davet etti 2 hf. EA'dan heyecanlandıran Battlefield 6 açıklaması: "Daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte olacak" 2 hf. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'luk görevinden istifa ediyor 2 hf. Pentagon, F-35’in yazılım sorunları kapsamında üniversitelerin kapısını çalacak 2 hf. Starship SN9 prototipi patladı: İşte kalkış ve patlama anlarından müthiş görüntüler 2 hf. Karsan'dan 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüs 2 hf. Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. Amerika'daki GameStop olaylarını konu alan iki farklı film ve bir adet de dizi yapılıyor 2 hf. 14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi 2 hf. EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir 2 hf. Google Arama'nın yeni özelliği, güvenilmez sonuçları ayıklamayı kolaylaştırıyor 2 hf. Mass Effect: Legendary Edition çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı resmen açıklandı 2 hf. MediaTek'in ilk mmWave destekli modemi olan M80 5G, 7.67 Gbps indirme hızı sunuyor 2 hf. Intel Core i9-11900K geliyor |Teknik özellikleri ve diğer detaylar 2 hf. PS4 ve PS5 sahipleri 2020 yılındaki oyun istatistiklerini buradan öğrenebilir 2 hf. Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor? 2 hf. Xbox Game Pass'e Şubat ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu 2 hf. Koronavirüs partiküllerini yok eden maske geliştirildi 2 hf. 5.000 mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02 tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız