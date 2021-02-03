Samsung, 7.000 mAh pile sahip Galaxy M62'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy M62, Tayland'da NBTC sertifikası aldı. Bir süredir gündemi meşgul eden akıllı telefon 4G ve çift SIM desteğinin yanı sıra 7.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir pille gelecek.

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NBTC web sitesi cihazın teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay vermiyor. Ancak Galaxy M62 son haftalarda Bluetooth SIG, WiFi Alliance, FCC ve Geekbench dahil olmak üzere çeşitli platformlardan ortaya çıktı.

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Teknik özellikleri belli oldu

Mevcut bilgilere göre akıllı telefon Exynos 9825 işlemci ve 6 GB RAM ile donatılacak. Ayrıca 7.000 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Cihazda USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi de yer alacak.

Samsung Galaxy M62 kutudan Android 11 tabanlı OneUI 3.0 arayüzü yüklü şekilde çıkacak. Akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belli değil. Ancak aldığı sertifika sayısının günden güne artması lansman tarihinin yaklaştığını gösteriyor.

https://pricebaba.com/blog/samsung-galaxy-m62-nbtc-certification

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