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    Samsung akıllı saatler uyku apnesi takibi yapabilecek

    Samsung, Galaxy Watch'lara uyku apnesi özelliği ekleneceğini duyurdu. Yeni özellik, Samsung Health Monitor uygulaması üzerinden kullanılabilecek.                
    samsung galaxy watch uyku apnesi özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung akıllı saatlere uyku apnesi takibi özelliği eklenecek. Yeni sağlık özelliği 2024 başlarından itibaren kullanıma sunulacak.

    2024 başlarında kullanıma sunulacak

    Uyku apnesi, uyku sırasında üst solunum yolunun tıkanmasıyla solunumun tekrar tekrar durup başladığı ciddi bir tıbbi durum ve oldukça yaygın. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç gibi bir takım sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uyku apnesi olan birçok kişi durumunun farkında değil. Samsung’un yeni uyku apnesi özelliği insanların semptomları erkenden tespit etmesine yardımcı olacak.

    Galaxy Watch uyku apnesi özelliği nasıl çalışacak?

    Kullanıcıların bu özelliği kullanmak için 10 gün içinde iki kez, her biri dört saatten uzun süre boyunca uyku takibi yapması gerekecek. Galaxy Watch, bu verileri toplayıp uyku apnesinin en büyük işareti olan Apne-Hipopne İndeksi tahmini sunacak. AHI puanı yüksekse saat, daha kapsamlı değerlendirme ve tedavi için kişinin doktora görünmesini önerecek.

    Samsung, yeni uyku apnesi özelliğinin yalnızca ön teşhis aracı olduğunu, bir sağlık uzmanının koyduğu teşhis ve tedavinin yerini alamayacağını belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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