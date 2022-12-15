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    Samsung, yeni bir yonga seti geliştirme ekibi kuruyor: Exynos işlemciler geri dönecek

    Galaxy telefonlar için Exynos işlemciler geliştiren Samsung, uzun süredir devam eden yonga operasyonlarında değişikliğe gidiyor. Güney Kore'li dev Exynos işlemciler için yeni bir ekip kuracak.
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    Samsung, akıllı telefon işlemcileri için yeni bir ekip kuruyor!
    Yaklaşan Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon işlemcilere yer vermeyi planlayan Samsung, Exynos işlemciler için yeni bir adım atmayı planlıyor. Bilindiği üzere AMD ortaklığıyla geliştirilen Exynos 2200 yonga setinin büyük ses getirmesi bekleniyordu ancak bu olmadı. Şimdi Samsung, gelecek nesil Exynos işlemciler için yeni bir geliştirme ekibi kuruyor.

    Exynos işlemciler bölüm değiştiriyor

    Bildirilenlere göre Samsung, halihazırda geliştirilmekte olan Exynos yonga setleri için şirketin mobil bölümünden ayrı olarak çalışan Samsung System LSI bölümüne güveniyor. Ancak bu durum değişecek. The Elec'e göre teknoloji devi, geliştirme sürecini şirketin akıllı telefon operasyonlarını yürüten Samsung MX (Mobile eXperience) bölümüne taşımayı planlıyor. Ayrıca oluşturulacak bu bölüme yeni bir yonga seti/AP geliştirme ekibi eşlik edecek.

    Samsung, akıllı telefon işlemcileri için yeni bir ekip kuruyor! Tam Boyutta Gör
    The Elec, Exynos bölümünde kimlerin görev yapacağını açıklamadı. Ancak 2016 yılında Qualcomm'dan Samsung'a geçiş yapan Choi Won-joon tarafından yönetileceği iddia ediliyor. Yeni haberin ışığında Samsung'un Exynos işlemcileri kolay kolay geride bırakmayacağını söyleyebiliriz. Zira şirketin rakipleri Apple ve Google, akıllı telefonlar için kendi tasarladığı çipleri kullanıyor.

    Bilindiği üzere dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri arasında yer alan Samsung, AMD ile olan ortaklığını da sürdürüyor. Oluşturulacak yeni bölüm ise çok sayıda soru işaretini beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bu işlemcilerin AMD imzası taşıyıp taşımayacağı veya nerede üretileceği henüz bilinmiyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 21 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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