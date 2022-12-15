Samsung, yeni bir yonga seti geliştirme ekibi kuruyor: Exynos işlemciler geri dönecek

Exynos işlemciler bölüm değiştiriyor
Bildirilenlere göre Samsung, halihazırda geliştirilmekte olan Exynos yonga setleri için şirketin mobil bölümünden ayrı olarak çalışan Samsung System LSI bölümüne güveniyor. Ancak bu durum değişecek. The Elec'e göre teknoloji devi, geliştirme sürecini şirketin akıllı telefon operasyonlarını yürüten Samsung MX (Mobile eXperience) bölümüne taşımayı planlıyor. Ayrıca oluşturulacak bu bölüme yeni bir yonga seti/AP geliştirme ekibi eşlik edecek.
Bilindiği üzere dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri arasında yer alan Samsung, AMD ile olan ortaklığını da sürdürüyor. Oluşturulacak yeni bölüm ise çok sayıda soru işaretini beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bu işlemcilerin AMD imzası taşıyıp taşımayacağı veya nerede üretileceği henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...