Samsung, yeni bir yonga seti geliştirme ekibi kuruyor: Exynos işlemciler geri dönecek

Yaklaşan Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon işlemcilere yer vermeyi planlayan Samsung, Exynos işlemciler için yeni bir adım atmayı planlıyor. Bilindiği üzere AMD ortaklığıyla geliştirilen Exynos 2200 yonga setinin büyük ses getirmesi bekleniyordu ancak bu olmadı. Şimdi Samsung, gelecek nesil Exynos işlemciler için yeni bir geliştirme ekibi kuruyor.

Exynos işlemciler bölüm değiştiriyor

Bildirilenlere göre Samsung, halihazırda geliştirilmekte olan Exynos yonga setleri için şirketin mobil bölümünden ayrı olarak çalışan Samsung System LSI bölümüne güveniyor. Ancak bu durum değişecek. The Elec'e göre teknoloji devi, geliştirme sürecini şirketin akıllı telefon operasyonlarını yürüten Samsung MX (Mobile eXperience) bölümüne taşımayı planlıyor. Ayrıca oluşturulacak bu bölüme yeni bir yonga seti/AP geliştirme ekibi eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör The Elec, Exynos bölümünde kimlerin görev yapacağını açıklamadı. Ancak 2016 yılında Qualcomm'dan Samsung'a geçiş yapan Choi Won-joon tarafından yönetileceği iddia ediliyor. Yeni haberin ışığında Samsung'un Exynos işlemcileri kolay kolay geride bırakmayacağını söyleyebiliriz. Zira şirketin rakipleri Apple ve Google, akıllı telefonlar için kendi tasarladığı çipleri kullanıyor.

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Bilindiği üzere dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri arasında yer alan Samsung, AMD ile olan ortaklığını da sürdürüyor. Oluşturulacak yeni bölüm ise çok sayıda soru işaretini beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bu işlemcilerin AMD imzası taşıyıp taşımayacağı veya nerede üretileceği henüz bilinmiyor.

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Samsung, akıllı telefon işlemcileri için yeni bir ekip kuruyor!