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    Anlık Bildirim

    Samsung, 5G patentlerini Huawei'ye devrediyor: Peki neden?

    Akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş gösteren Huawei, ABD teknolojilerine getirilen kısıtlama sebebiyle geri planda kaldı. Şimdi Samsung, ABD'de bulunan 98 patenti Çin'li rakibine devrediyor. 
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    Samsung, 5G patentlerini Huawei'ye devrediyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Huawei'ye devredilen patentlere bir yenisini daha ekliyor. Hatırlamak gerekirse her iki şirket, aralarındaki patent anlaşmazlıklarını sona erdirmek için 2019 yılında çapraz patent anlaşması imzalamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu anlaşmayı yenileyen Samsung, şimdi de ABD'de sahip olduğu 98 patenti Çin'li rakibine devrediyor. 

    Şarj, kamera, ekran ve telekomünikasyon teknolojileri içeriyor

    Bildirilenlere göre devredilen patentler arasında şarj, kamera, ekran teknolojilerine ek olarak özellikle telekomünikasyon ürünleri yer alıyor. Bilindiği üzere 5G ve telekomünikasyon teknolojileri konusunda Huawei'nin çok sayıda patenti bulunuyor ve bu tür çapraz lisanslama anlaşmalarında taraflardan biri, patent sayısı ve kalitesi nedeniyle diğerine daha fazla ödeme yapmakta. Samsung tarafından yeni devredilen patentlerin ise, değer bakımından aradaki farka eşit olduğu bildiriliyor.

    İki şirkete de fayda sağlayacak

    Bir zamanlar Samsung'un ana rakiplerinden biri olan Huawei, ABD'den gelen ticaret yasağı ve ambargolar sebebiyle büyük bir darbe aldı. Günümüzde patent lisanslama anlaşmaları yoluyla gelirini artırmaya çalışan şirketin, Samsung dahil olmak üzere 19 diğer firma ile çapraz patent anlaşması bulunuyor.

    Yeni anlaşma, özellikle ABD ambargoları ile büyük bir darbe alan Huawei için faydalı olacak diyebiliriz. Kısıtlamadan önce Huawei, 5G ve 6G araştırmalarında dünya lideriydi ve birden fazla yetki alanında bir dizi altyapı sözleşmesi imzalamıştı. Anlaşmanın spesifik detayları şu anda bilinmiyor ancak paylaşılan teknolojilerin her iki şirkete de fayda sağlaması bekleniyor. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 6 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 18 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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