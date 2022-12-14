Samsung, 5G patentlerini Huawei'ye devrediyor: Peki neden?

- Şarj, kamera, ekran ve telekomünikasyon teknolojileri içeriyor
- İki şirkete de fayda sağlayacak
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Şarj, kamera, ekran ve telekomünikasyon teknolojileri içeriyor
Bildirilenlere göre devredilen patentler arasında şarj, kamera, ekran teknolojilerine ek olarak özellikle telekomünikasyon ürünleri yer alıyor. Bilindiği üzere 5G ve telekomünikasyon teknolojileri konusunda Huawei'nin çok sayıda patenti bulunuyor ve bu tür çapraz lisanslama anlaşmalarında taraflardan biri, patent sayısı ve kalitesi nedeniyle diğerine daha fazla ödeme yapmakta. Samsung tarafından yeni devredilen patentlerin ise, değer bakımından aradaki farka eşit olduğu bildiriliyor.
İki şirkete de fayda sağlayacak
Bir zamanlar Samsung'un ana rakiplerinden biri olan Huawei, ABD'den gelen ticaret yasağı ve ambargolar sebebiyle büyük bir darbe aldı. Günümüzde patent lisanslama anlaşmaları yoluyla gelirini artırmaya çalışan şirketin, Samsung dahil olmak üzere 19 diğer firma ile çapraz patent anlaşması bulunuyor.
Yeni anlaşma, özellikle ABD ambargoları ile büyük bir darbe alan Huawei için faydalı olacak diyebiliriz. Kısıtlamadan önce Huawei, 5G ve 6G araştırmalarında dünya lideriydi ve birden fazla yetki alanında bir dizi altyapı sözleşmesi imzalamıştı. Anlaşmanın spesifik detayları şu anda bilinmiyor ancak paylaşılan teknolojilerin her iki şirkete de fayda sağlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...