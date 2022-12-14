Samsung, 5G patentlerini Huawei'ye devrediyor: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Huawei'ye devredilen patentlere bir yenisini daha ekliyor. Hatırlamak gerekirse her iki şirket, aralarındaki patent anlaşmazlıklarını sona erdirmek için 2019 yılında çapraz patent anlaşması imzalamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu anlaşmayı yenileyen Samsung, şimdi de ABD'de sahip olduğu 98 patenti Çin'li rakibine devrediyor.

Şarj, kamera, ekran ve telekomünikasyon teknolojileri içeriyor

Bildirilenlere göre devredilen patentler arasında şarj, kamera, ekran teknolojilerine ek olarak özellikle telekomünikasyon ürünleri yer alıyor. Bilindiği üzere 5G ve telekomünikasyon teknolojileri konusunda Huawei'nin çok sayıda patenti bulunuyor ve bu tür çapraz lisanslama anlaşmalarında taraflardan biri, patent sayısı ve kalitesi nedeniyle diğerine daha fazla ödeme yapmakta. Samsung tarafından yeni devredilen patentlerin ise, değer bakımından aradaki farka eşit olduğu bildiriliyor.

İki şirkete de fayda sağlayacak

Bir zamanlar Samsung'un ana rakiplerinden biri olan Huawei, ABD'den gelen ticaret yasağı ve ambargolar sebebiyle büyük bir darbe aldı. Günümüzde patent lisanslama anlaşmaları yoluyla gelirini artırmaya çalışan şirketin, Samsung dahil olmak üzere 19 diğer firma ile çapraz patent anlaşması bulunuyor.

Huawei para kazanmak için patentlerini rakiplerine lisansladı 3 gün önce eklendi

Yeni anlaşma, özellikle ABD ambargoları ile büyük bir darbe alan Huawei için faydalı olacak diyebiliriz. Kısıtlamadan önce Huawei, 5G ve 6G araştırmalarında dünya lideriydi ve birden fazla yetki alanında bir dizi altyapı sözleşmesi imzalamıştı. Anlaşmanın spesifik detayları şu anda bilinmiyor ancak paylaşılan teknolojilerin her iki şirkete de fayda sağlaması bekleniyor.

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