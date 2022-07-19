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    Samsung, dünya genelinde akıllı telefon pazarının lideri

    Samsung, %21’lik pazar payıyla dünya genelinde lider akıllı telefon üreticisi konumunu sürdürüyor. Şirket, bu başarısını amiral gemisi telefonlara göre uygun fiyatlı kalan Galaxy A serisine borçlu.
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    samsung akıllı telefon pazar lideri

    Pazar araştırma şirketi Canalys’in ikinci çeyrek satış rakamlarından elde ettiği veriler, akıllı telefon sevkiyatlarında geçen yıla göre %9’luk bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Sorunun nedeni olarak hem bölgesel hem de dünya çapında ekonomik zorluklar gösteriliyor.

    Apple "iPhone 13 sayesinde" ikinci sırada

    Apple, iPhone 13 serisine yönelik devam eden talep sayesinde tüm telefon üreticileri arasında %17 ile en iyi ikinci pazar payını koruyor. Çinli markalar (Xiaomi, Oppo, Vivo) sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci konumda. İkinci çeyrekte bu şirketlerin her biri için telefon sevkiyatlarında düşüş görüldü ve bu şirketlerin sırasıyla %14 (Xiaomi), %10 (Oppo) ve %9 (Vivo) küresel pazar payı kaldı.

    2022 ikinci çeyrek akıllı telefon pazarı
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    Canalys Research Analisti Lunar Bjrhovde; “Akıllı telefon pazarının durgulaşmasıyla birlikte satıcılar ikinci çeyrekte taktiklerini gözden geçirmek zorunda kaldı. Ekonomik dalgalanmalar, durgun talep ve stok yığılması satıcıların 2022’nin geri kalanı için portföy stratejilerini hızla yeniden değerlendirmesine neden oldu. Bütçe kısıtlı tüketiciler cihaz satın alımlarını alt seviyeye çektikçe, aşırı tedarik edilen orta sınıf, satıcıların yeni ürün çıkışlarını ayarlamaya odaklanmaları için açık bir segment haline geldi.” diyor.

    Pazar payları yıllık bazda arttı

    Apple’ın pazar payı yıllık bazda %21,4 oranında arttı. İkinci çeyrek pazar payında bir önceki yıla göre %16,7 artışla Samsung, Apple’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Vivo, 2022’de 2021 ikinci ikinci çeyreğindeki pazar payının %10’unu kaybederken, Oppo ikinci çeyrek pazar payında yıllık %9,1 düşüş yaşadı. Xiaomi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde pazar payının %17,6’sını kaybetti.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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