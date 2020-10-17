Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu

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Counterpoint Technology Market Research tarafından hazırlanan yeni rapor, Samsung ve Xiaomi'nin akıllı telefon pazarındaki konumlarını güçlendiriğini, Huawei'nin satışlarının ise tam tersine düşüşte olduğunu gösteriyor.

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2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla Huawei'nin global akıllı telefon pazarındaki payı %16'ya gerilemiş durumda. Bu rakam Nisan'da %21 seviyesindeydi. Huawei'nin satışlarındaki düşüş, Samsung'un yeniden liderlik kolduğuna oturmasını sağladı. Güney Koreli üretici şu anda mobil cihaz pazarının %22'sine hükmediyor.

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Apple ilk üçte

Apple, %12'lik payla ilk üçe girmeyi başardı Dördüncü sırada ise %11 pazar payına sahip Xiaomi var. Uzmanlar, Huawei'deki düşüşünün devam edeceğini ve önümüzdeki yıl en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasında yedinci sıraya gerileyeceğini öngörüyor.

2020'nin dördüncü çeyreğinin sonunda iPhone 12 serisinin rüzgarı sayesinde Apple'ın pazar payında artış olması kuvvetle muhtemel. Counterpoint Technology Market Research analistleri Samsung'un satışlarının yıl sonuna kadar artmasını bekliyor.

https://droid.news/report-samsung-leads-global-smartphone-sales-in-august-widens-gap-with-huawei/

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