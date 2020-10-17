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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu

    Counterpoint'in hazırladığı son piyasa araştırması Samsung'un akıllı telefon pazarında liderliği ele geçirdiğini ortaya koydu. ABD yaptırımlarından muzdarip Huawei ise düşüşte.
    5 gün
    5b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu
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    Counterpoint Technology Market Research tarafından hazırlanan yeni rapor, Samsung ve Xiaomi'nin akıllı telefon pazarındaki konumlarını güçlendiriğini, Huawei'nin satışlarının ise tam tersine düşüşte olduğunu gösteriyor.

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    Ayrıca Bkz. "Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı"

    2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla Huawei'nin global akıllı telefon pazarındaki payı %16'ya gerilemiş durumda. Bu rakam Nisan'da %21 seviyesindeydi. Huawei'nin satışlarındaki düşüş, Samsung'un yeniden liderlik kolduğuna oturmasını sağladı. Güney Koreli üretici şu anda mobil cihaz pazarının %22'sine hükmediyor.

    Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu
    Tam Boyutta Gör

    Apple ilk üçte

    Apple, %12'lik payla ilk üçe girmeyi başardı Dördüncü sırada ise %11 pazar payına sahip Xiaomi var. Uzmanlar, Huawei'deki düşüşünün devam edeceğini ve önümüzdeki yıl en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasında yedinci sıraya gerileyeceğini öngörüyor.

    2020'nin dördüncü çeyreğinin sonunda iPhone 12 serisinin rüzgarı sayesinde Apple'ın pazar payında artış olması kuvvetle muhtemel. Counterpoint Technology Market Research analistleri Samsung'un satışlarının yıl sonuna kadar artmasını bekliyor.



    https://droid.news/report-samsung-leads-global-smartphone-sales-in-august-widens-gap-with-huawei/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 5 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Amerika bu gidişle huawe yi bitirecek gibi . Bir zamanlarin parlayan yıldızının dibe çöküşünü göreceğiz.

    Samsung'un ise pazar lideri olması şaşırtmadı her bütçeye uygun on bin tane modeli var. Ama telefonlarının dayanıklı olduğunu söyleyemem .

    Apple ise pazardaki konumunu korumuş . Artan fiyatları ve pahalı telefonlarına rağmen büyük başarı . Burada da marka imajının ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz.
    Amerika bu gidişle huawe yi bitirecek gibi . Bir zamanlarin parlayan yıldızının dibe çöküşünü göreceğiz. Samsung'un ise pazar lideri olması şaşırtmadı...
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    Yanıtla +15
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    blacksss (oktay rain) 5 gün
    Huawei Android desteğini çektiği anda fiyatlari düşürmesi lazımdı ama bunu yapmayınca pazar payı haliyle düşer millet o.paraya. Huawei vereceğime iPhone Samsung alırım veya daha düşüğüne Xiaomi oppo vs alırım diyor. Bildiğim kadarı ile Huawei lere IMEI de atilamiyor
    Huawei Android desteğini çektiği anda fiyatlari düşürmesi lazımdı ama bunu yapmayınca pazar payı haliyle düşer millet o.paraya. Huawei vereceğime iPhone Samsung...
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    Yanıtla +4
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    ankaland (mehmet yok) 5 gün
    yazık oldu, haksız şekilde huawei ambargo konuldu.. bu durum bize abd markalarıyla rekabet eden diğer markalar için ciddi göz dağı verildiğini gösterir..
    apple bence bu nedenle alınmamalı.. marka fanlığından öte bir şey bu..
    yazık oldu, haksız şekilde huawei ambargo konuldu.. bu durum bize abd markalarıyla rekabet eden diğer markalar için ciddi göz dağı verildiğini gösterir.. ap...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    yazılan markalar dışındaki tüm marklar.alttaki arkadaş oppo yazmış pazar payı yok onun acun abi anca türkiyede sattırır onu.
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    Wol4onak 4 gün
    Çine boykot uyguyalım arkadaşlar. Çin markalrını ve çinde üretilen eşyaları elimizden geldiğince almamaya çalışalım( biliyorum zor) şu Çin dünyayı mahvetti virüsüyle... Tibeti pat diye topraklarına kattı, güney asyada her yerde agresifliğe devam ediyor, Hindistanı bile zorlayıp topraklarını ele geçirmeye çalışıyor. Şu an aktif olarak dağlarda savaşıyorlar Hindistanla. Batı medyasıysa hala uyuyor. Çinin güçlenmesini engellenmezse ileride ABD, Soviyetleri mumla ararsınız.

    Çin'e boykot!
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    gun (Gün Oksay) 4 gün
    Huawei’nin pazarını Samsung ve Xiaomi almış. Apple’a yaramamış.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 gün
    Padişah 1. Samsung. Samsung her işte lider bence arkadaşlar. Apple’da yine her işini çok iyi yapan bir firma ama unutmayın Samsung dünyada ki çoğu bileşeni hatta neredeyse hepsini üretebilen bir firma. Apple’a ekran satan bir firma her türlü karda adamlar Amerika gibi firma Samsung. Laptop aldım zamanında Samsung hala sapasağlam. Televizyon aldım hala çalışıyor. Telefon aldım Custom Rom ile ayakta duruyor hala.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 5 gün DPLALİ
    Nand üretimi dışında hiçbir şeyde en iyi değil ama. Bir şeyde en iyi olmak birden fazla şeyde biraz iyi olmaktan önemlidir.

    Apple'ın 2 katı telefon satıyor, Apple'a ekran veriyor ama Apple Samsung'un 5 katı kâr ediyor.

    Bir şeyi üretebilmek o kadar da önemli değil. Tek bir somun üretmeyen Apple Samsung'u 10 kere satın alabilir. Çünkü bir şeyde en iyiler. İşletim sisteminde.
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    exdanples 5 gün
    Huawei'nin yerini xiaomi yada oppo alır yakın zamanda özellikle oppo son yıllarda baya pazar payını yükseltti ilginç bir marka
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    ankaland (mehmet yok) 5 gün
    yazık oldu, haksız şekilde huawei ambargo konuldu.. bu durum bize abd markalarıyla rekabet eden diğer markalar için ciddi göz dağı verildiğini gösterir..
    apple bence bu nedenle alınmamalı.. marka fanlığından öte bir şey bu..
    Yanıtla +4
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 gün
    Sonuna kadar hak ediyor, birileri gibi 4-5 özelliği 5 tane sürüme yaya yaya verebilirdi 5 yıl güncelleme veriyoruz adı altında ama o cihaz çıktığı gibi neyi destekliyosa onu sunuyor zaten. Bu sene de One Ui 3.0 ile daha da gelişecek arayüzü de.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Others hangi marka fark atmış hepsine?




    1 Yanıt Yanıtla +1
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    blacksss (oktay rain) 5 gün
    Huawei Android desteğini çektiği anda fiyatlari düşürmesi lazımdı ama bunu yapmayınca pazar payı haliyle düşer millet o.paraya. Huawei vereceğime iPhone Samsung alırım veya daha düşüğüne Xiaomi oppo vs alırım diyor. Bildiğim kadarı ile Huawei lere IMEI de atilamiyor
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    Espavdez (Cihan L.) 5 gün
    İki grafiğede bakılırsa huaweinin koltuguna xiaomi nin oturacagı aşikar. Apple a yukarıdan yine ekmek çıkmaz. Özellikle huawei yaptırımları daha çok diğerlerine yaramış gibi. Xiaomi sivrilirse onunda tekelcilik operasyonuna kurban gitmesi muhtemel. Öyle olursa F/p cihazları artık rüyamızda görürüz
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    4981 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    counterpoint, mobil cihaz ve
    7 etiket daha pazar payı samsung Apple huawei xiaomi araştırma Mobil Teknolojiler
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