Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu

Counterpoint Technology Market Research tarafından hazırlanan yeni rapor, Samsung ve Xiaomi'nin akıllı telefon pazarındaki konumlarını güçlendiriğini, Huawei'nin satışlarının ise tam tersine düşüşte olduğunu gösteriyor.İlginizi Çekebilir Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple
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2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla Huawei'nin global akıllı telefon pazarındaki payı %16'ya gerilemiş durumda. Bu rakam Nisan'da %21 seviyesindeydi. Huawei'nin satışlarındaki düşüş, Samsung'un yeniden liderlik kolduğuna oturmasını sağladı. Güney Koreli üretici şu anda mobil cihaz pazarının %22'sine hükmediyor.
Apple ilk üçte
Apple, %12'lik payla ilk üçe girmeyi başardı Dördüncü sırada ise %11 pazar payına sahip Xiaomi var. Uzmanlar, Huawei'deki düşüşünün devam edeceğini ve önümüzdeki yıl en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasında yedinci sıraya gerileyeceğini öngörüyor.
2020'nin dördüncü çeyreğinin sonunda iPhone 12 serisinin rüzgarı sayesinde Apple'ın pazar payında artış olması kuvvetle muhtemel. Counterpoint Technology Market Research analistleri Samsung'un satışlarının yıl sonuna kadar artmasını bekliyor.
https://droid.news/report-samsung-leads-global-smartphone-sales-in-august-widens-gap-with-huawei/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Samsung'un ise pazar lideri olması şaşırtmadı her bütçeye uygun on bin tane modeli var. Ama telefonlarının dayanıklı olduğunu söyleyemem .
Apple ise pazardaki konumunu korumuş . Artan fiyatları ve pahalı telefonlarına rağmen büyük başarı . Burada da marka imajının ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz.
apple bence bu nedenle alınmamalı.. marka fanlığından öte bir şey bu..