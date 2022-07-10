Samsung, 2022 ilk çeyrekte akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçti

Güncel veriler, Samsung'un 2022’nin ilk çeyreğinde en iyi akıllı telefon satıcısı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu, %23.4’lük küresel pazar payına sahip olan şirket için ilk çeyrek sevkiyatlarında yıllık bazda %1.2’lik bir düşüşe tekabül ediyor. Samsung’un arkasında ikinci sırada elbette Apple geliyor.

Samsung, 5G Android akıllı telefon satışlarında lider 2 ay önce eklendi

Apple, Ocak - Mart ayları arasında 56.5 milyon iPhone satarak dünya genelinde akıllı telefon pastasının %18’lik dilimini almış oldu. Samsung’un aksine Apple, sevkiyatlarda yıllık %2.2’lik bir kazanç elde etmeyi başardı.

İlk çeyrek lideri Samsung

Samsung, ilk çeyrekte dünya çapında lider akıllı telefon üreticisi oldu. IDC, ilk çeyrekte 39.9 milyon telefon satışı gerçekleştiren Xiaomi’yi üçüncü sırada gösteriyor. Bu, şirkete dönem boyunca %12.7’lik bir pazar payı verdi. Xiaomi’yi 27.4 milyon sevkiyatla Oppo, 25.3 milyon sevkiyatla Vivo takip ediyor. Oppo’nun satışları %27, Vivo’nun satışları da %28 düştü. Oppo’nun ilk çeyrek pazar payı %8.7, Vivo’nun %8.1 oldu. Diğer üreticilerin toplam satışı 91.4 milyon.

Küresel akıllı telefon sevkiyatlarında düşüş

IDC, genel olarak küresel akıllı telefon sevkiyatlarının ilk çeyrekte yıllık bazda %8.9 düştüğünü belirtti. Geçen yıl ilk çeyrekte dünya çapında 344.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapılmıştı. Bu yıl, aynı dönemde 314.1 milyon (öngörülenden %3.5 daha az) sevkiyat gerçekleşti.

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