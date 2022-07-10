Samsung, 2022 ilk çeyrekte akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçti

Güncel veriler, Samsung'un 2022’nin ilk çeyreğinde en iyi akıllı telefon satıcısı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu, %23.4’lük küresel pazar payına sahip olan şirket için ilk çeyrek sevkiyatlarında yıllık bazda %1.2’lik bir düşüşe tekabül ediyor. Samsung’un arkasında ikinci sırada elbette Apple geliyor.
Apple, Ocak - Mart ayları arasında 56.5 milyon iPhone satarak dünya genelinde akıllı telefon pastasının %18’lik dilimini almış oldu. Samsung’un aksine Apple, sevkiyatlarda yıllık %2.2’lik bir kazanç elde etmeyi başardı.
İlk çeyrek lideri Samsung
Samsung, ilk çeyrekte dünya çapında lider akıllı telefon üreticisi oldu. IDC, ilk çeyrekte 39.9 milyon telefon satışı gerçekleştiren Xiaomi’yi üçüncü sırada gösteriyor. Bu, şirkete dönem boyunca %12.7’lik bir pazar payı verdi. Xiaomi’yi 27.4 milyon sevkiyatla Oppo, 25.3 milyon sevkiyatla Vivo takip ediyor. Oppo’nun satışları %27, Vivo’nun satışları da %28 düştü. Oppo’nun ilk çeyrek pazar payı %8.7, Vivo’nun %8.1 oldu. Diğer üreticilerin toplam satışı 91.4 milyon.
Küresel akıllı telefon sevkiyatlarında düşüş
IDC, genel olarak küresel akıllı telefon sevkiyatlarının ilk çeyrekte yıllık bazda %8.9 düştüğünü belirtti. Geçen yıl ilk çeyrekte dünya çapında 344.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapılmıştı. Bu yıl, aynı dönemde 314.1 milyon (öngörülenden %3.5 daha az) sevkiyat gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...