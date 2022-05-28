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    Samsung akıllı telefon üretimini azaltıyor

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, 2022 için üretimini azaltıyor. Üretimin azalması sebebi COVID ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın getirdiği ekonomik problemler olarak gösteriliyor.
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    Samsung akıllı telefon üretimini 30 milyon birim azaltıyor
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    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, düşük seviyeden deneysel üst seviye cihazlara kadar birçok akıllı telefon üretiyor. Pazar payı da ciddi anlamda büyük olan Samsung, küresel ekonomik problemler sebebi ile akıllı telefon üretimini azaltıyor.

    Samsung 2022 için üretimi planını 30 milyon düşürdü

     Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile, Samsung’un 2022 için akıllı telefon üretimini azaltacağını bildirdi. Şirket, 2022 yılında 310 milyon telefon üretmeyi planlıyordu ancak planını değiştirdi ve bu sayıyı 280 milyona indirdi. Gelen bilgilere göre Samsung, telefon üretimini üst seviye ve en düşük seviye dahil bütün kategorilerde azaltacak.

    Samsung’un bu kararında küresel ekonomik problemlerin rol oynadığı belirtiyor. COVID-19 sebebi ile oluşan tedarik zinciri sorunları, Rusya ve Ukrayna’nın savaşı küresel anlamda firmaları etkilemiş durumda. Apple’ın da benzer bir hamle ile iPhone SE satışlarını %20 azalttığı belirtilmişti. Görünüşe göre küresel olarak enflasyon artışı ve alım gücünün zayıflaması, Samsung’u daha az akıllı telefon üretmeye itmiş durumda. Samsung, 2017 yılından beri 300 milyon akıllı telefon üretmemişti, bu sene bu sayıya tekrar ulaşmak isteyen Samsung maalesef bu planını iptal etmek zorunda kaldı.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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