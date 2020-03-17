Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor

Teknoloji devi Samsung'un, amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmak üzere Nonacell teknolojisine dayalı, 150MP'lik çözünürlük sunan bir görüntü sensörü üzerinde çalıştığı bildirildi.
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İlk müşteri Xiaomi olabilir
Şirketin geliştirdiği 150MP'lik sensörün, düşük ışıkta parlak fotoğraflar çekilmesini sağlayan Nonacell teknolojisi üzerine kurulacağı öne sürülüyor. Samsung 2017 yılında 2x2 piksel grupları oluşturan Tetracell teknolojisini tanıtmıştı. Tetracell'in gelişmiş bir versiyonu Nonacell teknolojisinin ise 3x3 piksellik gruplar oluşturarak Tetracell teknolojisine kıyasla iki kattan daha fazla ışık yakaladığı belirtilmiş.
Samsung, geliştirdiği bu 150MP'lik görüntü sensörünü sadece kendi cihazları için kullanmayacak. Sızan bilgilere göre şirketin ilk müşterilerinden biri Xiaomi olacak ve sensör Oppo, Vivo gibi diğer Çinli şirketlerin cihazlarında da kullanılacak. 150MP'lik görüntü sensörü ile gelmesi beklenen akıllı telefonların ise 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung ise bu teknolojiyi yeni Galxy S modellerinde kullanabilir.
https://www.sammobile.com/news/rumor-samsung-developing-150mp-nonacell-sensor-q4-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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108 mp diye çıkardıkları sensör gerçekte efektif olarak kaç mp çekiyor? 3x3 şeklinde her 9 pikseli tek piksel şeklinde birleştirerek 12 mp çekiyor. Bunun bir sonrası 16'nın 9 katı olan 144 mp olacaktır. Oysa ki piksel birleştirme ile uğraşacakları yere o sensörü gerçekten 144 yerine kocaman tek tek piksellere sahip 16 mp şeklinde çıkarsalar daha iyi çekecek.
Peki neden yapmıyorlar? Çünkü insanların bu konudaki cahilliğinden dolayı efektif bir reklam yapamazlar. Şimdi Samsung dese ki "1 inç telefon sensörü yaptım çözünürlüğü de 16 mp"... Kullanıcıların nereden baksan tahmini olarak %98'i şu anda kullanılan 108 megapikselin daha iyi olduğunu düşünecektir. 1 inç'lik sensörü ne denli büyük bir başarı olduğunu sen bilirsin, ben bilirim, normal kullanıcı bilmez. Bu yüzden dolayı firmalar sensörü büyüttüğünü söylemek yerine piksel sayısını fazlalaştırdığını söylüyor çünkü reklam olarak daha dikkat çekici.
Pikselleri grup grup birleştirip tek bir pkisel olarak kullanmak daha isabetli renk doğruluğu sağlar.
Örneğin 3*3'lük bir piksel grubunda
RGB
GBR
BRG
şeklinde bir matris oluşturup bundan tek bir piksel verisi elde edilir. Renkler tahmin yoluyla değil de doğrudan elde edildiği, daha yüksek renk başarımı elde edilebilir.