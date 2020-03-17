Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor

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Teknoloji devi Samsung'un, amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmak üzere Nonacell teknolojisine dayalı, 150MP'lik çözünürlük sunan bir görüntü sensörü üzerinde çalıştığı bildirildi.

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İlk müşteri Xiaomi olabilir

Şirketin geliştirdiği 150MP'lik sensörün, düşük ışıkta parlak fotoğraflar çekilmesini sağlayan Nonacell teknolojisi üzerine kurulacağı öne sürülüyor. Samsung 2017 yılında 2x2 piksel grupları oluşturan Tetracell teknolojisini tanıtmıştı. Tetracell'in gelişmiş bir versiyonu Nonacell teknolojisinin ise 3x3 piksellik gruplar oluşturarak Tetracell teknolojisine kıyasla iki kattan daha fazla ışık yakaladığı belirtilmiş.

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Samsung, geliştirdiği bu 150MP'lik görüntü sensörünü sadece kendi cihazları için kullanmayacak. Sızan bilgilere göre şirketin ilk müşterilerinden biri Xiaomi olacak ve sensör Oppo, Vivo gibi diğer Çinli şirketlerin cihazlarında da kullanılacak. 150MP'lik görüntü sensörü ile gelmesi beklenen akıllı telefonların ise 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung ise bu teknolojiyi yeni Galxy S modellerinde kullanabilir.

https://www.sammobile.com/news/rumor-samsung-developing-150mp-nonacell-sensor-q4-2019/

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