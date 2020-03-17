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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor

    Gelen bilglere göre Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, akıllı telefon kameralarında kullanılacak olan 150MP'lik yeni bir görüntü sensörü geliştiriyor. Şirketin ilk müşterisi ise Xiaomi olabilir.
    3 gün
    2,6b
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    27
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor
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    Teknoloji devi Samsung'un, amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmak üzere Nonacell teknolojisine dayalı, 150MP'lik çözünürlük sunan bir görüntü sensörü üzerinde çalıştığı bildirildi.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu"

    İlk müşteri Xiaomi olabilir

    Şirketin geliştirdiği 150MP'lik sensörün, düşük ışıkta parlak fotoğraflar çekilmesini sağlayan Nonacell teknolojisi üzerine kurulacağı öne sürülüyor. Samsung 2017 yılında 2x2 piksel grupları oluşturan Tetracell teknolojisini tanıtmıştı. Tetracell'in gelişmiş bir versiyonu Nonacell teknolojisinin ise 3x3 piksellik gruplar oluşturarak Tetracell teknolojisine kıyasla iki kattan daha fazla ışık yakaladığı belirtilmiş.

    Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor
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    Samsung, geliştirdiği bu 150MP'lik görüntü sensörünü sadece kendi cihazları için kullanmayacak. Sızan bilgilere göre şirketin ilk müşterilerinden biri Xiaomi olacak ve sensör Oppo, Vivo gibi diğer Çinli şirketlerin cihazlarında da kullanılacak. 150MP'lik görüntü sensörü ile gelmesi beklenen akıllı telefonların ise 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung ise bu teknolojiyi yeni Galxy S modellerinde kullanabilir.



    https://www.sammobile.com/news/rumor-samsung-developing-150mp-nonacell-sensor-q4-2019/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tnrskr (Tarık şeker) 3 gün en beğenilen
    Harika bir haber zaten dünyanın sonu geliyor yüksek çözünürlüklü hatıralar bırakırız.
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    Bloodin 3 gün
    Bunlar hep kullanıcıların cahilliğinden kaynaklanıyor.

    108 mp diye çıkardıkları sensör gerçekte efektif olarak kaç mp çekiyor? 3x3 şeklinde her 9 pikseli tek piksel şeklinde birleştirerek 12 mp çekiyor. Bunun bir sonrası 16'nın 9 katı olan 144 mp olacaktır. Oysa ki piksel birleştirme ile uğraşacakları yere o sensörü gerçekten 144 yerine kocaman tek tek piksellere sahip 16 mp şeklinde çıkarsalar daha iyi çekecek.

    Peki neden yapmıyorlar? Çünkü insanların bu konudaki cahilliğinden dolayı efektif bir reklam yapamazlar. Şimdi Samsung dese ki "1 inç telefon sensörü yaptım çözünürlüğü de 16 mp"... Kullanıcıların nereden baksan tahmini olarak %98'i şu anda kullanılan 108 megapikselin daha iyi olduğunu düşünecektir. 1 inç'lik sensörü ne denli büyük bir başarı olduğunu sen bilirsin, ben bilirim, normal kullanıcı bilmez. Bu yüzden dolayı firmalar sensörü büyüttüğünü söylemek yerine piksel sayısını fazlalaştırdığını söylüyor çünkü reklam olarak daha dikkat çekici.
    Bunlar hep kullanıcıların cahilliğinden kaynaklanıyor. 108 mp diye çıkardıkları sensör gerçekte efektif olarak kaç mp çekiyor? 3x3 şeklinde her 9 pikseli...
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    3 Yanıt Yanıtla +10
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    interwap (Volkan ) 3 gün Bloodin
    Üretimden kaynaklanan nedenlerden dolayı piksellerde sapmalar yada kararsızlar olabiliyor. Sensörler deki bu kusurları kullanarak bir fotoğrafı hangi makinanın çektiğini çözülmeyen teknolojiler mevcut. Fotoğraftaki bir pikseli sensörden gelen birden fazla pikseli kullanarak oluşturan fotoğraflar bu kusurları aza indirmede yardımcı oluyor.
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    ipli jeton (Adem Gdk) 3 gün Bloodin
    Kamera sensörlerinde her bir pikselin, ekranlarda olduğu gibi, alt pikselleri yoktur. Her piksel sadece bir rengi algılar, kalan iki renk komşu piksellerden tahmin yoluyla elde edilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bayer Matrisi

    Pikselleri grup grup birleştirip tek bir pkisel olarak kullanmak daha isabetli renk doğruluğu sağlar.

    Örneğin 3*3'lük bir piksel grubunda



    RGB

    GBR

    BRG



    şeklinde bir matris oluşturup bundan tek bir piksel verisi elde edilir. Renkler tahmin yoluyla değil de doğrudan elde edildiği, daha yüksek renk başarımı elde edilebilir.
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    judasthewhite 3 gün Bloodin
    1' sensör için kocaman lens koyması lazım.
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 3 gün smart1978
    Gerçek 108 MP çözünürlük olduğu gibi gerçek 150 MP çözünürlükte olacaktır.
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 2 gün smart1978
    Dükkanda 2 tane Mi Note 10 cihazım var, elinize alıp incelemeyen sizsiniz, burada bir kaç terim öğrenip zırvalayan da yine sizsiniz. 108 MP moda aldığımda çektiğim fotoğrafların çözünürlüğü 12032 x 9024 bu da gerçekten 108 megapiksele denk geliyor.



    Piksel binningi senden önce arkadaşla tartıştık zaten keşke yorumları okusaydın. Piksel birleştirme ihtiyaç halinde zaten yapıyor telefon gece çekimlerinde piksel boyutunu 0.8 nanometreden binning yöntemi ile 1.6 um ye çıkarıyor çok daha fazla ışık alıyor. Gündüz çekimlerinde buna ihtiyaç duymuyor 12032x9024 fotoğraflar çekebiliyor.



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    sis651 2 gün
    108 MP sensörden verim elde ettiler de, 150 MP kaldı. Kamera daha netleme yapamıyor, onu yap da sonra yaparsın reklamını...
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 3 gün Bloodin
    Size ne olarak göründüğü önemli değil, olan bu. İyi forumlar.
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 3 gün Bloodin
    Kullanmadığınız ya da tam olarak bilgiye sahip olmadığınız teknoloji hakkında yorum yapmayın.



    108 megapiksel olarak tanıtılan cihazların hepsi gerçek olarak 108 megapiksel (12032x9024) çözünürlüğünde fotoğraf çekiyor. 1/1.33" sensör boyutu ve 0.8µm piksel boyutu gün ışığında çekim için ideal değerlere sahip.



    Piksel birleştirme sadece gece çekimlerinde gerekli ışığı alamadığı için piksel boyutunu 1.6µm çıkartıp çözünürlüğü 27 megapiksele indirerek çekim sağlıyor yani 12 megapiksele indirmiyor.



    Cahil kullanıcı derken dikkat edelim.
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün
    Bir telefonda geniş açı, tele, makro derken 3-4 tane lens olmasını anlarım. Ancak el kadar cihazın mercimek kadar sensörüne megapikseli köklemek cahil cühela avına çıkmakla eşdeğer. Canon'un Nikon'un amiral gemileri bile 20 MP ancak gelişmiş sensörleri sayesinde tecrübeli ellerde canavar gibi fotoğraflar çekiyor. Fazla megapikselle işi olan adam da çatır çatır parasını öder, alır bir Hasselblad, Phase One işine bakar.
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    DH Misafiri 3 gün
    Gerçekten 108 mp fotoğraflar çekebiliyor. Fotoğrafa zoom yapınca bariz farkı anlıyorsunuz.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün
    Yani bu mp lerde ufacık sensörlerde biraz lafta kalıyor, satış stratejisi oluyor. Bunun ayıbı günahı yok. Şu ana sensörü aslında şu an olduğunun sadece 2 katı daha büyük bile yapsalar hem gelen ışık, hem kalite epey güzelleşir. Yani tamam komple teleonun arkasını kaplasın demiyorum ama çağı yarım santim olacağına da 1cm 2cm oluversin yani kimse bu ne demez, istemeyen almasın, adam gibi kaliteli çekim yapmak isteyende alır.
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    mu5tafa (mustafa kök) 3 gün
    Şu telefon teknolojisi yeterince gelişti. Artık samsung xiaomi apple insanlığın işine yarayayacak şeyler üretsin. Virüs den hepimiz ölüp gideceğiz hala telefon da telefon.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 gün
    Samsung önce adam gibi yazılım geliştirsin ve güncelleme desteği versin.
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    Bloodin 3 gün
    Bunlar hep kullanıcıların cahilliğinden kaynaklanıyor.

    108 mp diye çıkardıkları sensör gerçekte efektif olarak kaç mp çekiyor? 3x3 şeklinde her 9 pikseli tek piksel şeklinde birleştirerek 12 mp çekiyor. Bunun bir sonrası 16'nın 9 katı olan 144 mp olacaktır. Oysa ki piksel birleştirme ile uğraşacakları yere o sensörü gerçekten 144 yerine kocaman tek tek piksellere sahip 16 mp şeklinde çıkarsalar daha iyi çekecek.

    Peki neden yapmıyorlar? Çünkü insanların bu konudaki cahilliğinden dolayı efektif bir reklam yapamazlar. Şimdi Samsung dese ki "1 inç telefon sensörü yaptım çözünürlüğü de 16 mp"... Kullanıcıların nereden baksan tahmini olarak %98'i şu anda kullanılan 108 megapikselin daha iyi olduğunu düşünecektir. 1 inç'lik sensörü ne denli büyük bir başarı olduğunu sen bilirsin, ben bilirim, normal kullanıcı bilmez. Bu yüzden dolayı firmalar sensörü büyüttüğünü söylemek yerine piksel sayısını fazlalaştırdığını söylüyor çünkü reklam olarak daha dikkat çekici.
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    2619 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    samsung, kamera ve
    5 etiket daha görüntü sensörü kamera sensörü 150MP xiaomi Mobil Teknolojiler
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