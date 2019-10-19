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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, akıllı telefonlarda Linux'a veda ediyor

    Samsung geçtiğimiz yıl yayınladığı Linux on DeX uygulamasını sonlandırma kararı aldı. Linux'u mobil cihazlara taşıyan uygulama Android 10'lu cihazlarda çalışmayacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, akıllı telefonlarda Linux'a veda ediyor
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    Samsung geçen yılın sonlarında akıllı telefonlar ve tabletler için "Linux on DeX" uygulamasını yayınlamıştı. Böylelikle kullanıcılar mobil cihazlarını DeX istasyonu aracılığı ile harici bir monitöre bağlayarak tıpkı bir masaüstü bilgisayar gibi Ubuntu 16.04 LTS dağıtımını çalıştırabilme şansına sahip oldu.

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    Linux on DeX, Ubuntu Touch'ın başarısızlığının ardından Linux'un -her ne kadar sadece bazı Samsung Galaxy modelleri ile sınırlı olsa da- akıllı telefonlara ve tabletlere taşınmasına olanak sağlayacak bir girişim olarak görülüyordu. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.

    Samsung, akıllı telefonlarda Linux'a veda ediyor
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    Android 10 desteklemiyor

    Samsung aradan geçen bir yılın ardından maalesef Linux on DeX projesini sonlandırdı. Android 10'un beta sürümleri artık bu uygulamayı desteklemiyor. Ayrıca final sürümünün yayınlanması ile birlikte de durum değişmeyecek.

    Güney Koreli şirket neden böyle bir karar aldığını açıklamadı ancak muhtemelen istenilen popülariteye ulaşmaması nedeniyle bu iş için daha fazla para harcamak istemedi. Uygulama, Android Pie işletim sisteminde çalışmaya devam edecek.



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