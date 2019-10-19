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    Facebook’un haberler sekmesi yakında açılabilir

    Facebook’un uzun süredir gündemde olan haberler sekmesi için önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal medya devi, News Corp ile anlaşma yaptı. Bu da haber sekmesinin yakında açılacağına işaret ediyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Facebook’un haberler sekmesi yakında açılabilir
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    Libra tarafında üst üste üzücü gelişmeler yaşayan Facebook, haber tarafında ise önemli bir adım atmayı başardı. Başta The Wall Street Journal gibi önemli medya organlarını da içerisinde barındıran News Corp ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşma sayesinde uzun süredir gündemde olan haberler sekmesinin yakında açılacağı tahmin ediliyor.

    Güvenilir haberler bir arada

    Sosyal medya platformlarının ulaştığı devasa boyutlar sebebiyle doğru habere ulaşmak oldukça zor bir hale geldi. Teknoloji firmaları da kendi oluşturdukları platformlarla, kullanıcılara güvenilir haberler sunmayı amaçlıyor. Bunun son örneği Apple News+ hizmetiydi. Ücretli aylık abonelikle hem medya kuruluşları destekleniyor hem de kullanıcılara güvenilir haberler sunulabiliyor.

    Facebook’un haberler sekmesindeki amacı da güvenilir haberleri kullanıcılara sunmak olacak. Haberler sekmesini hem özel algoritmalar tarafından seçilen haberlerle hem de The Wall Street Journal gibi güvenilir kaynaklarla sunacaklar. Böylece kullanıcılara sahte haberlerden arındırılmış bir ortam sunulması amaçlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google’ın teslimat drone’u ABD’de hizmet vermeye başladı"

    Wall Street Journal gibi önemli bir medya kuruluşuyla anlaşılması da haberler sekmesinin hazır olduğuna işaret ediyor. Tam tarih belli olmasa bile daha önce belirttiğimiz gibi çok yakın bir zamanda haberler sekmesini görmeye başlayacağız gibi.



    https://www.engadget.com/2019/10/18/facebook-news-section/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 5 dk.
    Eskiden facebookta yeni paylaşılan bir gönderi en başta olurdu şimdi ise 1 ay önce paylaşılmış gönderi sürekli karşıma çıkıyor ne aptal bir sistem bu arkadaş.
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