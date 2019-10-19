Facebook’un haberler sekmesi yakında açılabilir

Libra tarafında üst üste üzücü gelişmeler yaşayan Facebook, haber tarafında ise önemli bir adım atmayı başardı. Başta The Wall Street Journal gibi önemli medya organlarını da içerisinde barındıran News Corp ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşma sayesinde uzun süredir gündemde olan haberler sekmesinin yakında açılacağı tahmin ediliyor.

Güvenilir haberler bir arada

Sosyal medya platformlarının ulaştığı devasa boyutlar sebebiyle doğru habere ulaşmak oldukça zor bir hale geldi. Teknoloji firmaları da kendi oluşturdukları platformlarla, kullanıcılara güvenilir haberler sunmayı amaçlıyor. Bunun son örneği Apple News+ hizmetiydi. Ücretli aylık abonelikle hem medya kuruluşları destekleniyor hem de kullanıcılara güvenilir haberler sunulabiliyor.

Facebook’un haberler sekmesindeki amacı da güvenilir haberleri kullanıcılara sunmak olacak. Haberler sekmesini hem özel algoritmalar tarafından seçilen haberlerle hem de The Wall Street Journal gibi güvenilir kaynaklarla sunacaklar. Böylece kullanıcılara sahte haberlerden arındırılmış bir ortam sunulması amaçlanıyor.

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Wall Street Journal gibi önemli bir medya kuruluşuyla anlaşılması da haberler sekmesinin hazır olduğuna işaret ediyor. Tam tarih belli olmasa bile daha önce belirttiğimiz gibi çok yakın bir zamanda haberler sekmesini görmeye başlayacağız gibi.

https://www.engadget.com/2019/10/18/facebook-news-section/