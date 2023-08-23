Samsung, AMD MI300X GPU’ları için devasa HBM3 siparişi aldı

Tam Boyutta Gör AMD'nin, MI300X GPU'ları için son teknoloji HBM3 bellek ve ilgili paketleme teknolojisini kullanmak üzere Samsung ile bir anlaşma yaptığı bildirildi. AMD’nin Samsung’u seçmesinin arkasında bir birkaç neden bulunuyor ve bu nedenlerin çoğu TSMC ve Nvidia ile ilgili gibi görünüyor. Zira TSMC’nin Nvidia’nın devasa AI GPU siparişleri tarafından yoğun bir şekilde işgal edildiği biliniyor ve AMD için Samsung’tan başka bir seçenek kalmamış gibi duruyor.

Samsung ve AMD ortaklığı

Samsung'un yeni nesil HBM3 bellekleri için belirleyici kalite testlerinden geçtiği ve AMD için cazip bir konuma yükseldiği belirtiliyor. Bu nedenle Samsung, MI300X GPU'lara büyük ilgi gösteriyor ve şirketin önümüzdeki yıl HBM pazarında yüzde 50'lik bir pay elde etmesi bekleniyor. Samsung HBM3 bellek ve paketleme teknolojisi, MI300X GPU'lar ve diğer Instinct MI300 hızlandırıcıları tarafından kullanılacak ve bu da önümüzdeki yıl AMD'nin yapay zeka büyümesine öncülük edecek gibi görünüyor.

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AMD'nin yanı sıra Nvidia da Samsung'u potansiyel bir tedarikçi olarak görüyor, çünkü TSMC şu anda AI endüstrisinden gelen muazzam talebi karşılayamıyor. Nvidia’nın teslimat sürelerini altı aya kadar uzatan büyük sipariş birikimleriyle karşı karşıya olduğu söyleniyor ki, firma tarafından yapılan söylemlerle de aslında bunlar doğrulanıyor. Dolayısıyla şirketin "çift kaynaklı" bir strateji izlediğini görebiliriz. Bununla birlikte, Samsung'u işin içine katmak Nvidia-TSMC ilişkisini zedeleyebilir ki bu da yeşilli takımın alamayacağı bir risk.

Öte yandan AMD'nin yeni nesil "MI400" Instinct GPU'larının şimdilik Samsung tarafından tedarik edileceğini düşünüyoruz. AMD ek olarak Çin pazarı için kırpılmış "MI300" varyantı sunmaya da hazırlanıyor. Bu firmanın satışlarını önemli ölçüde artırabileceği gibi Samsung’a da fayda sağlayabilir. Esasında önemli olan Samsung'un bu durumu nasıl yöneteceği, zira bu durum Samsung'un dökümhane ve bellek bölümü için bir dönüm noktası olabilir.

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Samsung, AMD MI300X GPU’ları için devasa HBM3 siparişi aldı