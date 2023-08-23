Samsung, AMD MI300X GPU’ları için devasa HBM3 siparişi aldı

Samsung ve AMD ortaklığı
Samsung'un yeni nesil HBM3 bellekleri için belirleyici kalite testlerinden geçtiği ve AMD için cazip bir konuma yükseldiği belirtiliyor. Bu nedenle Samsung, MI300X GPU'lara büyük ilgi gösteriyor ve şirketin önümüzdeki yıl HBM pazarında yüzde 50'lik bir pay elde etmesi bekleniyor. Samsung HBM3 bellek ve paketleme teknolojisi, MI300X GPU'lar ve diğer Instinct MI300 hızlandırıcıları tarafından kullanılacak ve bu da önümüzdeki yıl AMD'nin yapay zeka büyümesine öncülük edecek gibi görünüyor.
AMD'nin yanı sıra Nvidia da Samsung'u potansiyel bir tedarikçi olarak görüyor, çünkü TSMC şu anda AI endüstrisinden gelen muazzam talebi karşılayamıyor. Nvidia’nın teslimat sürelerini altı aya kadar uzatan büyük sipariş birikimleriyle karşı karşıya olduğu söyleniyor ki, firma tarafından yapılan söylemlerle de aslında bunlar doğrulanıyor. Dolayısıyla şirketin "çift kaynaklı" bir strateji izlediğini görebiliriz. Bununla birlikte, Samsung'u işin içine katmak Nvidia-TSMC ilişkisini zedeleyebilir ki bu da yeşilli takımın alamayacağı bir risk.
Öte yandan AMD'nin yeni nesil "MI400" Instinct GPU'larının şimdilik Samsung tarafından tedarik edileceğini düşünüyoruz. AMD ek olarak Çin pazarı için kırpılmış "MI300" varyantı sunmaya da hazırlanıyor. Bu firmanın satışlarını önemli ölçüde artırabileceği gibi Samsung’a da fayda sağlayabilir. Esasında önemli olan Samsung'un bu durumu nasıl yöneteceği, zira bu durum Samsung'un dökümhane ve bellek bölümü için bir dönüm noktası olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.