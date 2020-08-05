Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor

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Android ekosisteminde sistem güncellemeleri halen bir sıkıntı olmaya devam ediyor. Fiyat olarak yüksek modellerde güncellemeler daha sık yapılırken aşağı tarafta özellikle alt sınıf markalarda durum kötüleşiyor. Google, HMD Global ve OnePlus markaları kullanıcılarına 3 yıla kadar güncelleme garantisi sunmaya çalışıyor. Samsung da bunlara katıldı.

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Amiral gemilerine has

Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılan açıklamaya göre amiral gemi akıllı telefonlarda 3 yıl güncelleme garantisi başlıyor. Galaxy S10 serisinden itibaren bundan sonra tüm amiral gemi serilerinde bu garanti geçerli olacak.

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Galaxy S10 serisinin Android 11 ve Android 12 sürümlerine güncelleneceği kesinleşmiş oldu. Galaxy S20, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Z Fold 2 için ise Android 11, Android 12 ile Android 13 güncellemeleri de kesinleşti.

Tablet tarafında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak kaynaklar Galaxy Tab S6 modelinden başlayarak amiral gemisi tablet modellerinde de 3 yıl güncelleme garantisi olacağını düşünüyor.

https://www.gizmochina.com/2020/08/05/samsung-promises-three-years-of-os-updates-starting-with-the-galaxy-s10-series-and-later/

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