Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor

Android ekosisteminde sistem güncellemeleri halen bir sıkıntı olmaya devam ediyor. Fiyat olarak yüksek modellerde güncellemeler daha sık yapılırken aşağı tarafta özellikle alt sınıf markalarda durum kötüleşiyor. Google, HMD Global ve OnePlus markaları kullanıcılarına 3 yıla kadar güncelleme garantisi sunmaya çalışıyor. Samsung da bunlara katıldı.İlginizi Çekebilir Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı
Amiral gemilerine has
Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılan açıklamaya göre amiral gemi akıllı telefonlarda 3 yıl güncelleme garantisi başlıyor. Galaxy S10 serisinden itibaren bundan sonra tüm amiral gemi serilerinde bu garanti geçerli olacak.
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Galaxy S10 serisinin Android 11 ve Android 12 sürümlerine güncelleneceği kesinleşmiş oldu. Galaxy S20, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Z Fold 2 için ise Android 11, Android 12 ile Android 13 güncellemeleri de kesinleşti.
Tablet tarafında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak kaynaklar Galaxy Tab S6 modelinden başlayarak amiral gemisi tablet modellerinde de 3 yıl güncelleme garantisi olacağını düşünüyor.
https://www.gizmochina.com/2020/08/05/samsung-promises-three-years-of-os-updates-starting-with-the-galaxy-s10-series-and-later/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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S7 Android 9 almayı hak ediyordu, desteği kesildi. FE aynı donanıma sahip olmasına rağmen bir üst Android sürümü ile tanıtıldığı için o 9.0 aldı S7 kaderine terk edildi.
S8 ile özellikle Note8 Android 11 almayı hak ediyorlar fakat desteği kesildi. Note8 gibi 6GB RAM'a sahip bir cihazın C9 Pro hariç desteğinin bu kadar hızlı kesilmesi ise ayrı bir tuhaflık.
Samsung bunu bile isteye yaptı. Şimdi S20 ile Note20 serilerinde de satışların çakılmasında COVID ile bu güncelleme problemi yaşatması ile rakipleri Oppo, Huawei ile Oneplus'un Android premium segmentinde hiç olmadığı kadar ilgiyle karşılanmasına sebep oldu.
Samsung'un yenilgiyi kabul edişidir bu açıklama da zaten. Huawei ile Oppo kamera konusunda, Oneplus cihazlar ise yazılım ile kamera konusunda üstün başarıya sahipler. Apple 11 serisinde video çekimi konusunda liderliğini ilan edince de Samsung'un elinde tek Note kozu ile A51-A71 kozları kaldı.
Orta segment de Xiaomi önderliğinde Samsung'un tekelinden çıkıyor zaten. Redmi Note9 serisi büyük bir başarıydı 7'den sonra. 10'da ise Mediatek Dimensity çipleri ile S690 5G işlemcilerinin kullanılacağını tahmin ediyorum.
Aman dikkat ..
Android 10 olarak aldığım telefon, Android 11 çıkalı 2 yıl çıktıktan sonra bana verecekse eğer. 3 yıl garanti vermesinin bi anlamı yok. Ben yine 1 adet büyük sürüm güncellemesi almış olacağım.
Samsung ayrica verdigi guncellemeler de gec cikartiyor : Aylik guncellemeler hep gec geliyor. Major Android guncellemeleri cok gec. Android BETA programi Google ile es zamanli degil aylar sonrasi anca baslaniyor!
Tabletlerde ise 3 ayda 1 guncelleme veriyorlar!
Tabletlerin Turkiye fiyati web sitelerinde niye yok?
Tablet RAMleri niye belirtilmemis ? Yoksa kirpilmis 6 GB RAM liler mi kitlenecek ?
RAM 12 GB beklerdim baslangic olarak tabletlerde. Hayal kirikligi ...
Yani bilemiyorum tabi, belki başka firmalarda yapıyordur diyeceğim gerçi android pazarında rakip çok olduğu için kolay kolay yapamazlar. Diğer yandan ios kullanan tek seçenek gideceğinden yine avucunun içinde.
Zaten bunu başka bir firma yapmış olsa şuan üstünü çizmişlerdi. Amerikan firması diye böyle büyük bir rezalet kişi başı 25 dolar tazminat ile kapatıldı. O da sırf amerikan vatandaşlarına :)
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