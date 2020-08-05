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    Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor

    Samsung’un aldığı 3 yıllık güncelleme garantisi kararı ile Galaxy S10 serisi Android 12 sürümüne kadar, Galaxy S20 ve Note 20 serisi de Android 13 sürümüne kadar gidecek.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor
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    Android ekosisteminde sistem güncellemeleri halen bir sıkıntı olmaya devam ediyor. Fiyat olarak yüksek modellerde güncellemeler daha sık yapılırken aşağı tarafta özellikle alt sınıf markalarda durum kötüleşiyor. Google, HMD Global ve OnePlus markaları kullanıcılarına 3 yıla kadar güncelleme garantisi sunmaya çalışıyor. Samsung da bunlara katıldı.

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    Amiral gemilerine has

    Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılan açıklamaya göre amiral gemi akıllı telefonlarda 3 yıl güncelleme garantisi başlıyor. Galaxy S10 serisinden itibaren bundan sonra tüm amiral gemi serilerinde bu garanti geçerli olacak.

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    Galaxy S10 serisinin Android 11 ve Android 12 sürümlerine güncelleneceği kesinleşmiş oldu. Galaxy S20, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Z Fold 2 için ise Android 11, Android 12 ile Android 13 güncellemeleri de kesinleşti.

    Tablet tarafında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak kaynaklar Galaxy Tab S6 modelinden başlayarak amiral gemisi tablet modellerinde de 3 yıl güncelleme garantisi olacağını düşünüyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/05/samsung-promises-three-years-of-os-updates-starting-with-the-galaxy-s10-series-and-later/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 2 hf. en beğenilen
    Hiç bir ürünün fanı asla olmadım fakat telefon dedin mi iphonedan başkasını gerçekten tanımıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    darthserratus 2 hf.
    Doğru karar. Android amiral gemilerinin fiyatları artık iPhone'lar ile yarışıyor; fakat yazılım destekleri çok daha önce kesiliyor. En az 3 yıl temel güncellemeler, 5 yıl güvenlik güncellemeleri verilmeli.
    Doğru karar. Android amiral gemilerinin fiyatları artık iPhone'lar ile yarışıyor; fakat yazılım destekleri çok daha önce kesiliyor. En az 3 yıl temel güncelleme...
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Apple gibi içeriği kısıp sorunlu güncelleme verecekse kalsın. Sürüm numarası değişiyor içi boş cihaz yavaşlıyor
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    aliss (aliço ) 2 hf.
    yine ios savunanlar çıkmış yok samsungda yavaşlatmış falan filan 2 güncelleme versin ama net versin telefonu yavaşlatacaksa ne gerek var
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    High Sierra 2 hf.
    Note5 ile S6 serisi Android 8.0 almayı hak ediyordu, destekleri kesildi. Yapılan FloydROM gayet verimli çalışıyordu. Hani bunu da geçelim A8 2016 ile aynı donanımlı cihazdı bu iki seri de.
    S7 Android 9 almayı hak ediyordu, desteği kesildi. FE aynı donanıma sahip olmasına rağmen bir üst Android sürümü ile tanıtıldığı için o 9.0 aldı S7 kaderine terk edildi.
    S8 ile özellikle Note8 Android 11 almayı hak ediyorlar fakat desteği kesildi. Note8 gibi 6GB RAM'a sahip bir cihazın C9 Pro hariç desteğinin bu kadar hızlı kesilmesi ise ayrı bir tuhaflık.
    Samsung bunu bile isteye yaptı. Şimdi S20 ile Note20 serilerinde de satışların çakılmasında COVID ile bu güncelleme problemi yaşatması ile rakipleri Oppo, Huawei ile Oneplus'un Android premium segmentinde hiç olmadığı kadar ilgiyle karşılanmasına sebep oldu.
    Samsung'un yenilgiyi kabul edişidir bu açıklama da zaten. Huawei ile Oppo kamera konusunda, Oneplus cihazlar ise yazılım ile kamera konusunda üstün başarıya sahipler. Apple 11 serisinde video çekimi konusunda liderliğini ilan edince de Samsung'un elinde tek Note kozu ile A51-A71 kozları kaldı.
    Orta segment de Xiaomi önderliğinde Samsung'un tekelinden çıkıyor zaten. Redmi Note9 serisi büyük bir başarıydı 7'den sonra. 10'da ise Mediatek Dimensity çipleri ile S690 5G işlemcilerinin kullanılacağını tahmin ediyorum.
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Yil demiyor jenerasyon deniliyor gorselde ) . Ayrica ne zaman veriri muamma :/ Belki de 1 yil gecikmeli cikartir. Tablet te goruyoruz ... Kesin net ifadeler gerekli. Hangi modeller en gec ne zaman hangi yilin ayinda alacak tek tek resmi olarak yayinlanmali. Aksi halde bu sekilde 3 jenerasyon denilince 3 yil anlasilmasin :) . Samsung 3. jenerasyonu belki de 4. yilda verir :) ... Sonra da 4 yildir guncelleme veriyoruz derler ama atlaya atlaya gecike gecike :) ..

    Aman dikkat ..
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    ımı sımsıng gıncıllımı vırmıyı ehe ehe ımı ıpıl vırıyı ehe ehe tılıfın yıvıslısıdı ılır
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    shockwave error (Burak T.) 2 hf.
    kaç yıla çıkarırsa çıkarsın. önemli olan o güncellemeyi ne zaman vermesi.

    Android 10 olarak aldığım telefon, Android 11 çıkalı 2 yıl çıktıktan sonra bana verecekse eğer. 3 yıl garanti vermesinin bi anlamı yok. Ben yine 1 adet büyük sürüm güncellemesi almış olacağım.
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Apple da 5 YIL major surum guncellemesi ve 5 yil sonrasinda da guvenlik guncellemeleri ile net 7 YIL guncelleme vermektedir... Samsung yine beceremedi!

    Samsung ayrica verdigi guncellemeler de gec cikartiyor : Aylik guncellemeler hep gec geliyor. Major Android guncellemeleri cok gec. Android BETA programi Google ile es zamanli degil aylar sonrasi anca baslaniyor!

    Tabletlerde ise 3 ayda 1 guncelleme veriyorlar!

    Tabletlerin Turkiye fiyati web sitelerinde niye yok?

    Tablet RAMleri niye belirtilmemis ? Yoksa kirpilmis 6 GB RAM liler mi kitlenecek ?

    RAM 12 GB beklerdim baslangic olarak tabletlerde. Hayal kirikligi ...
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    __Nikolaus__ 2 hf. smart1978
    Nasıl geç geliyor, amiral gemi modellerinde güvenlik güncellemeleri konusunda çok iyi Samsung, bende oneplus var 2.5 ayda bir güvenlik güncellemesi geliyor cihaz 7T , babamın s10 plus ayda 1 net alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Akbaba89 ( ***) 2 hf.
    Amiraller satmayınca, fiyat düşürmek yerine yazılım desteği süresi artmış.
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    fhrstw 2 hf.
    Apple neden değerli cevabı çok basit 4-5 yıl güncelleme her cihaza eş zaman her ülkeye aynı günde güncelleme yapmak işte bunlar marka değerini artırıyor efendim android 12 çıkmış ama Türkiye’dekiler 4 ay sonra alacak eee tüm dünyadan daha çok para ödüyoruz üstelik dolar bazında niye en son güncellemeyi biz alıyoruz? Neyse hemen kızmayın farazi yazıyorum 4 ay değildir de 1 ay 2 haftadır.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. fhrstw
    Ya hepsi tamam, yazılımı falan gayet iyi de olabilir ama apple yazılım güncellemesi denince kaçınılmaz aklıma şu kasti olarak yazılım ile kullanıcılarını salak yerine koyup, telefonların güçlerini düşürmesi olayı geliyor. Böyle olunca da yani gerisi biraz komik kalıyor. 4-5 yıl güncelleme aldım he süper ama son 2 yılı kasti yavaşlatma güncellemesi :D Keşke almasaydım o zaman 3 güncelleme yeterdi.

    Yani bilemiyorum tabi, belki başka firmalarda yapıyordur diyeceğim gerçi android pazarında rakip çok olduğu için kolay kolay yapamazlar. Diğer yandan ios kullanan tek seçenek gideceğinden yine avucunun içinde.

    Zaten bunu başka bir firma yapmış olsa şuan üstünü çizmişlerdi. Amerikan firması diye böyle büyük bir rezalet kişi başı 25 dolar tazminat ile kapatıldı. O da sırf amerikan vatandaşlarına :)
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 2 hf. en beğenilen
    Hiç bir ürünün fanı asla olmadım fakat telefon dedin mi iphonedan başkasını gerçekten tanımıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 2 hf. Gkn89
    Ben size ictenlikle katiliyorum 4 yilda 100 den fazla cihaz aldim,sattim,kullandim ama iphone kadar hic biri geri dönmek istediğim telefon olmadi. Stabil işletim az enerji vs vs vs diyebilirim
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    TearsForFears 1 hf. Gkn89
    Başka hiçbir telefonu tanımamak o da senin fanboyluğun işte :D
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 2 hf.
    up to yazıyor :(
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    samsung, samsung 3 years os update ve
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