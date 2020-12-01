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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?

    Sony, Android 11 güncellemesi alacak Xperia telefonlarının listesini paylaştı. Yayınlanan takvim göre şirket 2021'in Şubat ayına kadar beş akıllı telefonunu işletim sisteminin son sürümüne yükseltecek
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    Cep Telefonları
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    Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?
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    Sony, Android 11 güncellemesiyle ilgili yol haritasını resmen açıkladı. Japon teknoloji devinin resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre beş Xperia modeli işletim sisteminin en son sürümüne yükseltilecek.

    Ayrıca Bkz. "ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera"

    Yeşil robotun yeni versiyonunu ilk alan cihaz amiral gemisi Xperia 1 II olacak. Android 11'e yükseltilecek modelleri ve güncelleme tarihlerini aşağıdaki liste aracılığıyla öğrenebilirsiniz:

    • Sony Xperia 1 II : Aralık 2020
    • Sony Xperia 5 II : 2021 Ocak Sonu
    • Sony Xperia 10 II : 2021 Ocak Sonu
    • Sony Xperia 1 : Şubat 2021 
    • Sony Xperia 5 : Şubat 2021

    Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?
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    Diğer modellerin akıbeti belli değil

    Yazılım güncellemesi ile birlikte yukarıda listelenen cihazlar Android 11'in tüm yeni özelliklerine sahip olacaklar. Xperia 10, Xperia 10 Plus ve diğer eski modellerin akıbeti konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://presscentre.sony.de/pressreleases/android-11-xperia-smartphones-erhalten-das-neueste-google-betriebssystem-3055070 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony xperia xz premium kullanıyorum bu cihaz bu cihaz 10 numara acaba diğerleri gibi nasıldır kimbilir, pubg kare hızı Aşırı yüksekten aşırıya alıyorum böyle bir akıcılık yok.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır xz1 kullanırım şeytanın kulağına kurşun problemsiz güncelleme gelirse iyi olur tabikide sony den şaşmam japon ürününden hiç vaz geçmem
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    neden ülkemiz de uzun zamandır satış yapmayan Sony telefonlarla ilgili bu kadar haber ve bilgi aktarıyorsunuz anlam veremiyorum. netice de bu Sony firmasının global pazarda yaptığı seçim.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir önceki telefonum z5 compact'tı.ekranı,kamerası amiral gemisi için biraz zayıftı.ama güncelleme konusunda çok iyiydi.sony güncellemelerde her zaman iyidir
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Youtuberler ve teknoloji sitelerinin çerçeve muhabbeti yüzünden adamlar çekildi tüm piyasalardan. Taş gibi telefon yapardı sony. Belki pahalıydı belki diğer modellere göre şık bir tasarımı yoktu ama kalite akardı telefondan.
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    raunk (.......... .............) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Sony telefonlarını çok kullandım çok ta severim ama taş gibi telefon falan değildi en azından z2 ve z3 için yazayım.İki telefonun da ekranında ufak çizik olduğu için çöp oldu.Ekran değişimi için komple kasanın değişmesi gerekiyormuş.
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    nct96 (Necati Çakıroğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize de gelsin artık...
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    Mugetsuga 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony ülkemizde telefon satmıyor galiba, yanlış mıyım?
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    delisava (Recep Sakal) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xperia 3 5 2 olarak sahaya cikmasi lazim.
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    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım yakında Xperia 1 II'ye geçeceğim
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