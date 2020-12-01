Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?

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Sony, Android 11 güncellemesiyle ilgili yol haritasını resmen açıkladı. Japon teknoloji devinin resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre beş Xperia modeli işletim sisteminin en son sürümüne yükseltilecek.

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Yeşil robotun yeni versiyonunu ilk alan cihaz amiral gemisi Xperia 1 II olacak. Android 11'e yükseltilecek modelleri ve güncelleme tarihlerini aşağıdaki liste aracılığıyla öğrenebilirsiniz:

Sony Xperia 1 II : Aralık 2020

Sony Xperia 5 II : 2021 Ocak Sonu

Sony Xperia 10 II : 2021 Ocak Sonu

Sony Xperia 1 : Şubat 2021

Sony Xperia 5 : Şubat 2021

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Diğer modellerin akıbeti belli değil

Yazılım güncellemesi ile birlikte yukarıda listelenen cihazlar Android 11'in tüm yeni özelliklerine sahip olacaklar. Xperia 10, Xperia 10 Plus ve diğer eski modellerin akıbeti konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://presscentre.sony.de/pressreleases/android-11-xperia-smartphones-erhalten-das-neueste-google-betriebssystem-3055070

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