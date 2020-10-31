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    Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, başarılı test aşamalarının ardından SmartThings Find'ı küresel kullanıma sundu. Yeni özellik ile kullanıcılar, tüm Galaxy cihazlarının konumunu görebilecekler.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu

    Samsung, Galaxy kullanıcılarının cihazlarını kaybetmeleri durumunda cihazlarını bulmalarını sağlayan yeni bir özellik başlattı. Samsung bu özelliği Güney Kore, İngiltere ve ABD'de test ettikten sonra küresel olarak kullanıcılarına sundu.

    SmartThings Find olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların yalnızca Samsung akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları Galaxy marka tabletleri, akıllı saatleri ve kulaklıkları da bulmalarına olanak tanıyarak Samsung'un Mobil Cihazımı Bul uygulamasının yeteneklerini genişletiyor.

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    Kayıp Galaxy cihazlarınızı bulun

    SmartThings Find, SmartThings uygulamasının isteğe bağlı bir parçası olacak ve bir güncelleme ile dünya çapında Android 8 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda kullanıma sunulacak.

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    SmartThings Find, cihazı bulmaya yardımcı olmak için Bluetooth düşük enerji (BLE) ve ultra geniş bant (UWB) teknolojilerini kullanıyor.

    Samsung, cihazın 30 dakika çevrimdışı kaldıktan sonra diğer cihazlar tarafından alınabilen bir BLE sinyali ürettiğini söyledi. Bu sayede SmartThings Find, Galaxy cihazlarını çevrimdışı olsalar bile bulabilecek.

    Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu
    Tam Boyutta Gör

    Kaybolmuş bir Galaxy cihazını bulmak için kullanıcıların, daha önceden cihazların eşleştirildiği bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan SmartThings Find'a erişmesi gerekiyor. Uygulama üzerinden eşleştirilmiş cihazlarınızın konumunu görebileceksiniz.

    Uygulama konumu rahat bulabilmeniz için özelliğe entegre harita da sunuyor. Kullanıcılar cihazlarını bulmak için cihazlarının "çalması" veya cihazınıza yakınlıklaştıkça yoğunluğu artan renkli grafikleri görüntüleyen artırılmış gerçeklik özelliğini kullanmayı seçebilirler.

    SmartThings Find'ın kullanılabilirliği

    SmartThings Find, Android 8 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler, Tizen 5.5 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy Watch cihazları, Galaxy Buds + ve Galaxy Buds Live cihazları için kullanılabilir olacak.

    Samsung, bu özelliği önümüzdeki yılın başlarından itibaren Galaxy harici cihazlara da genişleteceğini bu sayede kullanıcıların tüm Samsung cihazlarını bulmalarına yardımcı olacağını söyledi.



    Kaynakça https://www.engadget.com/samsung-smart-things-find-will-locate-your-misplaced-galaxy-devices-103503173.html https://news.samsung.com/global/samsung-launches-smartthings-find-a-new-way-to-quickly-and-easily-locate-your-galaxy-devices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    1 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    9 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    14 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 hafta önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
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    interwap (Volkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlık : Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu

    İçerik : SmartThings Find, Android 8 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler, Tizen 5.5 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy Watch cihazları, Galaxy Buds + ve Galaxy Buds Live cihazları için kullanılabilir olacak.

    Demekki tüm Galaxy cihazları bulamıyormuş.
    Başlık : Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu İçerik : SmartThings Find, Android 8 veya sonraki sürüm...
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sık sık evde telefonu kaybetmeye de çözüm var mı :)
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    interwap (Volkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlık : Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu

    İçerik : SmartThings Find, Android 8 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler, Tizen 5.5 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy Watch cihazları, Galaxy Buds + ve Galaxy Buds Live cihazları için kullanılabilir olacak.

    Demekki tüm Galaxy cihazları bulamıyormuş.
    Yanıtla +5
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