Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu

Samsung, Galaxy kullanıcılarının cihazlarını kaybetmeleri durumunda cihazlarını bulmalarını sağlayan yeni bir özellik başlattı. Samsung bu özelliği Güney Kore, İngiltere ve ABD'de test ettikten sonra küresel olarak kullanıcılarına sundu.

SmartThings Find olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların yalnızca Samsung akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları Galaxy marka tabletleri, akıllı saatleri ve kulaklıkları da bulmalarına olanak tanıyarak Samsung'un Mobil Cihazımı Bul uygulamasının yeteneklerini genişletiyor.

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Kayıp Galaxy cihazlarınızı bulun

SmartThings Find, SmartThings uygulamasının isteğe bağlı bir parçası olacak ve bir güncelleme ile dünya çapında Android 8 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda kullanıma sunulacak.

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SmartThings Find, cihazı bulmaya yardımcı olmak için Bluetooth düşük enerji (BLE) ve ultra geniş bant (UWB) teknolojilerini kullanıyor.

Samsung, cihazın 30 dakika çevrimdışı kaldıktan sonra diğer cihazlar tarafından alınabilen bir BLE sinyali ürettiğini söyledi. Bu sayede SmartThings Find, Galaxy cihazlarını çevrimdışı olsalar bile bulabilecek.

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Kaybolmuş bir Galaxy cihazını bulmak için kullanıcıların, daha önceden cihazların eşleştirildiği bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan SmartThings Find'a erişmesi gerekiyor. Uygulama üzerinden eşleştirilmiş cihazlarınızın konumunu görebileceksiniz.

Uygulama konumu rahat bulabilmeniz için özelliğe entegre harita da sunuyor. Kullanıcılar cihazlarını bulmak için cihazlarının "çalması" veya cihazınıza yakınlıklaştıkça yoğunluğu artan renkli grafikleri görüntüleyen artırılmış gerçeklik özelliğini kullanmayı seçebilirler.

SmartThings Find'ın kullanılabilirliği

SmartThings Find, Android 8 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler, Tizen 5.5 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy Watch cihazları, Galaxy Buds + ve Galaxy Buds Live cihazları için kullanılabilir olacak.

Samsung, bu özelliği önümüzdeki yılın başlarından itibaren Galaxy harici cihazlara da genişleteceğini bu sayede kullanıcıların tüm Samsung cihazlarını bulmalarına yardımcı olacağını söyledi.

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