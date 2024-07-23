Samsung One UI 7 güncellemesi: Hangi Galaxy cihazları Android 15 alacak?

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisi, bu yılın Ağustos ayında One UI 7 Beta'yı alacak ilk seri olacak. Güney Koreli teknoloji devi, beta etkinliğini Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 dışında bazı eski seriler için de genişletecek.

Samsung'un yeni amiral gemilerinde güncelleme desteği 7 yıl olacak

Samsung, güncellemeler ile birlikte ilk olarak en yeni cihazlarına özellikler ekliyor. S24 serisi ile birlikte duyurulan One UI 6.1.1 güncellemesi de amiral gemileri için yayınlanmıştı. En çok beklenen güncellemelerden biri olan Android 15 ise birçok cihaza sunulacak.

iOS 18'den önce son güncelleme: iOS 17.6 çok yakında yayınlanıyor 20 sa. önce eklendi

One UI 7.0 (Android 15) güncellemesi alacak Galaxy cihazlar:

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A05s

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8++ Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

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Samsung, Android 15 (One UI 7.0) alacak Galaxy cihazları duyurdu