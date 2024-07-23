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    Samsung One UI 7 güncellemesi: Hangi Galaxy cihazları Android 15 alacak?

    Galaxy cihazlarının Android 15 için uygun olduğu ve Android 15 tabanlı One UI 7'nin bu yılın ilerleyen zamanlarında birçok Samsung cihazına gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
    Samsung, Android 15 (One UI 7.0) alacak Galaxy cihazları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisi, bu yılın Ağustos ayında One UI 7 Beta'yı alacak ilk seri olacak. Güney Koreli teknoloji devi, beta etkinliğini Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 dışında bazı eski seriler için de genişletecek.

    Samsung'un yeni amiral gemilerinde güncelleme desteği 7 yıl olacak

    Samsung, güncellemeler ile birlikte ilk olarak en yeni cihazlarına özellikler ekliyor. S24 serisi ile birlikte duyurulan One UI 6.1.1 güncellemesi de amiral gemileri için yayınlanmıştı. En çok beklenen güncellemelerden biri olan Android 15 ise birçok cihaza sunulacak.

    One UI 7.0 (Android 15) güncellemesi alacak Galaxy cihazlar:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G)
    • Galaxy A14 (LTE+5G)
    • Galaxy A05s

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F15

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M15

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8++ Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
    • Galaxy Tab A9+
    • Galaxy Tab A9
    Kaynakça https://r2.community.samsung.com/t5/Galaxy-S/Samsung-Galaxy-One-UI-7-Android-15-Eligible-Devices-List/td-p/16600573 https://www.sammyfans.com/2024/07/21/samsung-android-15-update-which-galaxy-devices-will-get-one-ui-7/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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