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    Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor

    Ülke tarihindeki en büyük rüşvet ve yolsuzluk olayının içerisinde yer alan Samsung veliahtı Lee Jae-yong yeniden yapılan yargılamada 2 yıl altı ay hapse mahkum edildi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor
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    Samsung’un veliahtı olarak gösterilen ancak son 6 yıldır rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları ile başı dertte olan yönetim kurulu başkan yardımcısı Lee Jae-yong yeniden hapse giriyor. Mahkeme son kararını verdi.

    Lee Jae-yong neden suçlu bulundu?

    Samsung’un ve Güney Kore’nin en büyük rüşvet soruşturması olarak tarihe geçen olayın aslı 2015 yılına akdar gidiyor. Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin; ülkedeki büyük şirketlere, yakın dostu olan Choi soon-Sil’in yönettiği vakıflara yardım yapması için baskı uyguladığı ve yardım yapan şirketlere bunun karşılığında siyasi imtiyazlar tanıdığı iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Samsung’un da bir konuda şüpheli olabileceği değerlendirilmişti.

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    Holding, 2015 yılında Samsung C&T ve Cheil Industries adındaki iki iştirakini birleştirme hamlesi yapmıştı. Böylece bir süredir tedavi gören kurucu ve yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee’nin tüm yönetim yetkileri oğlu Lee Jae-yong’a geçmişti.

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    İştiraklerin birleşmesi için Samsung C&T‘nin büyük hissedarı Ulusal Emeklilik Kurumu’nun onayı alınmış ve böylece toplantıda üçte iki kabul oyu elde edilerek birleşme sağlanmıştı. Ne var ki Seul savcılığı bu süreci adil bulmadığı için soruşturma başlatmıştı. Temmuz 2015 tarihinde Samsung’un Seul’deki genel merkezi polis baskınına uğradı ve süreç ile ilgili tüm materyallere el konuldu.

    Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor
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    Samsung’un Choi’ye ait olan vakıflara 17 milyon dolar, Choi ve kızının şirketlerine 6 milyon dolar ve Choi’nin yeğenine 1.5 milyon dolar civarında yardımda bulunduğu iddia ediliyor. Aynı soruşturmada LG ve Hyundai yöneticilerinin de sorgulandığı ifade ediliyor.

    Diğer taraftan ülkedeki çok ünlü bir şaman tarikat liderinin kızı olan Choi’nin devlet başkanı Park Geun-hye’nin adeta tek sırdaşı olması nedeniyle 2016 yılında devlet başkanı da görevinden azledilmişti.

    2017 yılında Lee toplam 5 yıl ile suçlanmış ve tutuklanarak hapse gönderilmişti. Yüksek Mahkeme 2018 yılında Lee’yi salıvermiş ve cezasını azaltmıştı. Anayasa Mahkemesi ise 2019 yılında rüşvet miktarının daha fazla olduğunu ve yeniden hesaplanması gerektiğini belirterek davayı iade etmişti. Lee de yeniden yargılanmaya başlamıştı.

    Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor
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    Yapılan son duruşmada Seoul Yüksek Mahkemesi rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karışmaktan yine Lee’yi suçlu buldu. Tutuklu geçirdiği süreler de hesaba katılarak Lee toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık makamı 9 yıl hapis talebinde bulunmuştu.

    Hali hazırda Samsung’un arka plandaki patronu olarak çalışan Lee Jae-yong bu kararın ardından yeniden hapse girecek. Samsung’un yeni dönemdeki yönetim kadrosunun da buna göre şekillenmesi bekleniyor.



    https://apnews.com/article/seoul-south-korea-park-geun-hye-lee-jae-yong-asia-pacific-30b0d59a2215ecfc89f06b608bd31cb2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    5 saat önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adam hem Samsung veliahtı olacak, hem de rüşvet yiyor, Allah gözünü doyursun ne diyeyim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kbere (Önder D) 8 dk. ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Rüşvet yemiyor. Veriyor. Medeni ülkelerde bizden farklı olarak rüşvet alan da veren de suçludur ve cezalandırılır. Bizde ise ikisi de ceza almadığı gibi, burada da görüldüğü üzere vatandaşın bilinçaltında sadece rüşvet alan cezaevine girer diye yerleşmiş
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    V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadınların ellerinde tuttukları nedir? Saksı gibi geldi bana.
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Onlar seyyar satici arac ici sarj cihazi satiyorlar
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Edit : Buldum. http://tvnews.or.kr/


    Üzerinde Yazarlar Birliği yazıyor soldakinde. Mikrofon dolu bir kutu neden öyle hiç bir fikrim yok.
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