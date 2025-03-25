Samsung Galaxy A26 120Hz ekran ve OIS kamera ile geliyor

Samsung Galaxy A26 özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran
- Exynos 1380 yonga seti (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55)
- 8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP OIS ana kamera
- 12MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 290$ başlangıç
Samsung Galaxy A26 modeli orta seviye segmentte iddialı özellikler sunuyor. Ekranda 1000 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Gorilla Glass Victus+ koruma, 6 büyük güncelleme, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP67 suya dayanıklılık sertifikası öne çıkan özellikleri arasında. Samsung Galaxy A26 ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!