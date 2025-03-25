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    Samsung Galaxy A26 120Hz ekran ve OIS kamera ile geliyor

    Samsung Galaxy A26 akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran, Exynos 1380 yonga seti, 50MP OIS ana kamera gibi özellikler yer alıyor.      
    Samsung Galaxy A26 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un orta seviye akıllı telefonlarını daha cazip hale getirme hamlesi kapsamında Galaxy A serisi önemli özellikler kazanmaya devam ediyor. 120Hz ekran ve OIS arka kamera bunlar arasında. 

    Samsung Galaxy A26 özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran
    • Exynos 1380 yonga seti (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55)
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 50MP OIS ana kamera
    • 12MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 290$ başlangıç

    Samsung Galaxy A26 modeli orta seviye segmentte iddialı özellikler sunuyor. Ekranda 1000 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Gorilla Glass Victus+ koruma, 6 büyük güncelleme, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP67 suya dayanıklılık sertifikası öne çıkan özellikleri arasında. Samsung Galaxy A26 ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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