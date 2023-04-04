Samsung, Galaxy S10 serisinin fişini çekti!

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S10 serisini 2019 yılında piyasaya sürmüştü. Aradan geçen 4 yılın ardından Güney Koreli teknoloji devi bu seriye dahil olan modellerle birlikte yine aynı yıl piyasaya giren Galaxy A50 modeli için güncelleme desteğini sonlandırıyor.

Galaxy S10 serisi ve Galaxy A50 için yolun sonu

Her iki akıllı telefon serisi de son olarak Nisan 2023 güvenlik yamasıyla birlikte gelen güncellemeyi alacak. Bu güncelleme halihazırda Türkiye’deki kullanıcılar için yayınlanmış durumda. Galaxy A50, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ bu noktadan sonra güncelleme almayacak. Bilindiği üzere Galaxy S10 serisi Android 9 işletim sistemiyle çıkış yapmıştı. Samsung’un söz verdiği gibi seri üç büyük Android güncellemesi alarak Andorid 12 sürümüne yükseltilişti. Öte yandan yine Android 9 ile çıkan Galaxy A50 ise iki büyük güncelleme alarak Android 11’e yükselmişti.

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Bu modelleri yazılım desteği planlarından çıkaran Samsung, ilginç bir şekilde Galaxy S10 serisiyle birlikte piyasaya çıkan Galaxy S10 5G’yi listesinden çıkarmamış görünüyor. Belki de bu model birkaç güvenlik yaması daha alabilir. Ek olarak Galaxy S10 Lite ise 2020 yılında çıktığı için güncelleme takviminin sonuna henüz gelmedi. Bu model Android 13 sürümüyle büyük güncelleme desteğinin sonuna gelmiş olsa da en az bir yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

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