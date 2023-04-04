Samsung, Galaxy S10 serisinin fişini çekti!

Galaxy S10 serisi ve Galaxy A50 için yolun sonu
Her iki akıllı telefon serisi de son olarak Nisan 2023 güvenlik yamasıyla birlikte gelen güncellemeyi alacak. Bu güncelleme halihazırda Türkiye’deki kullanıcılar için yayınlanmış durumda. Galaxy A50, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ bu noktadan sonra güncelleme almayacak. Bilindiği üzere Galaxy S10 serisi Android 9 işletim sistemiyle çıkış yapmıştı. Samsung’un söz verdiği gibi seri üç büyük Android güncellemesi alarak Andorid 12 sürümüne yükseltilişti. Öte yandan yine Android 9 ile çıkan Galaxy A50 ise iki büyük güncelleme alarak Android 11’e yükselmişti.
Bu modelleri yazılım desteği planlarından çıkaran Samsung, ilginç bir şekilde Galaxy S10 serisiyle birlikte piyasaya çıkan Galaxy S10 5G’yi listesinden çıkarmamış görünüyor. Belki de bu model birkaç güvenlik yaması daha alabilir. Ek olarak Galaxy S10 Lite ise 2020 yılında çıktığı için güncelleme takviminin sonuna henüz gelmedi. Bu model Android 13 sürümüyle büyük güncelleme desteğinin sonuna gelmiş olsa da en az bir yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı