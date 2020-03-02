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    Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor

    QLED TV pazarının %90'ını elinde bulunduran Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor. Güney Koreli şirket rakipleriyle aradaki farkı daha da açmak niyetinde.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor
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    Samsung, 14 yılı aşkın bir süredir televizyon sektörünün liderlerden biri konumunda. Güney Koreli şirket geçtiğimiz yıl 5.3 milyon QLED TV satmıştı. Bu yıl hedef 8 milyon olarak belirlendi.

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    Samsung'un QLED TV segmentindeki pazar payı %90'a yakın. Hisense, Huawei, TCL ve Vizio da QLED TV üretiyor ancak bu şirketler çok ufak pazar payına sahipler.

    Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor
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    Premium segmentte de işler iyi

    Çin basınına göre Vizio geçen yıl 380.000 QLED TV satarken, Huawei ve TCL'nin her biri 50.000 adet satabildi. Hisense'in ise 2019'da yaklaşık 30.000 QLED TV sevkiyatı gerçekleştirdiği bildiriliyor.

    QLED TV'ler Samsung'un toplam TV satışlarının %12.1'lik kısmını oluşturuyor. Güney Koreli dev geçen yıl premium TV pazarının %52.4'lük kısmını ele geçirmeyi başardı.



    http://en.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=753 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf. en beğenilen
    QLED ismi OLED diye algılansın diye özellikle mi seçilmiş acaba?
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    serafon 2 hf. murdocklawless
    aynen badibas gibi bir his uyandırıyor insanda
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Lg nerde qled üretiyormuş nasıl teknoloji sitesi bu ya. Lg oled üretiyor. Hadi sıradan vatandaş karıştırır da siz neyse ya aman
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    DH Misafiri 2 hf.
    Oled in yanında çöp diyen arkadaş hic mi QLED izleme şansın olmadi. Kıyaslama yapman bile kesinlikle tv den anlamadığını gösteriyor zaten
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Qled diye pazarı ayıralım da pazar payımız yüksek görünsün denmiş ısmarlama haber sanırım :)
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 hf.
    "Quality over quantity" dememişler boşuna :D
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf. en beğenilen
    QLED ismi OLED diye algılansın diye özellikle mi seçilmiş acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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