Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor

Samsung, 14 yılı aşkın bir süredir televizyon sektörünün liderlerden biri konumunda. Güney Koreli şirket geçtiğimiz yıl 5.3 milyon QLED TV satmıştı. Bu yıl hedef 8 milyon olarak belirlendi.İlginizi Çekebilir Samsung yeni Akıllı TV'lerine Google Asistan'ı ekliyor
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Samsung'un QLED TV segmentindeki pazar payı %90'a yakın. Hisense, Huawei, TCL ve Vizio da QLED TV üretiyor ancak bu şirketler çok ufak pazar payına sahipler.
Premium segmentte de işler iyi
Çin basınına göre Vizio geçen yıl 380.000 QLED TV satarken, Huawei ve TCL'nin her biri 50.000 adet satabildi. Hisense'in ise 2019'da yaklaşık 30.000 QLED TV sevkiyatı gerçekleştirdiği bildiriliyor.
QLED TV'ler Samsung'un toplam TV satışlarının %12.1'lik kısmını oluşturuyor. Güney Koreli dev geçen yıl premium TV pazarının %52.4'lük kısmını ele geçirmeyi başardı.
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