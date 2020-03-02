Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör

Samsung, 14 yılı aşkın bir süredir televizyon sektörünün liderlerden biri konumunda. Güney Koreli şirket geçtiğimiz yıl 5.3 milyon QLED TV satmıştı. Bu yıl hedef 8 milyon olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir

Samsung yeni Akıllı TV'lerine Google Asistan'ı ekliyor

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı"

Samsung'un QLED TV segmentindeki pazar payı %90'a yakın. Hisense, Huawei, TCL ve Vizio da QLED TV üretiyor ancak bu şirketler çok ufak pazar payına sahipler.

Tam Boyutta Gör

Premium segmentte de işler iyi

Çin basınına göre Vizio geçen yıl 380.000 QLED TV satarken, Huawei ve TCL'nin her biri 50.000 adet satabildi. Hisense'in ise 2019'da yaklaşık 30.000 QLED TV sevkiyatı gerçekleştirdiği bildiriliyor.

QLED TV'ler Samsung'un toplam TV satışlarının %12.1'lik kısmını oluşturuyor. Güney Koreli dev geçen yıl premium TV pazarının %52.4'lük kısmını ele geçirmeyi başardı.

http://en.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=753

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.