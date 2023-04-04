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    Samsung, çalışanları ChatGPT tehlikesine karşı uyardı

    Viral yapay zeka sohbet botu ChatGPT, veri sızıntıları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Kullanıcı bilgilerinin sızması sonrasında Samsung, çalışanlarını ChatGPT tehlikesine karşı uyardı.
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    Samsung, çalışanları ChatGPT tehlikesine karşı uyardı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, viral yapay zeka sohbet botu ChatGPT’de kullanıcı bilgilerinin açığa çıkmasının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle gündemde. Bazı kullanıcıların sohbet geçmişleri, e-posta ve kredi kartı bilgilerinin açığa çıktığı sızıntı sonrasında Samsung, çalışanlarına ChatGPT’ye dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi ve şirket bilgilerini paylaşmamaları yönünde talimatta bulundu.

    Samsung çalışanlarını uyardı

    ChatGPT’nin güvenlik riskli oluşturabileceğini söyleyen sadece Samsung değil. İngiliz istihbarat teşkilatı ve Europol, insanlara ChatGPT ile etkileşim kurarken ne paylaştıklarına dikkat etmelerini tavsiye etti. Hatta OpenAI, eğitim amaçlı kullanılabileceğini belirterek kullanıcılara chatbot ile yapılan konuşmalarda hassas bilgilerin paylaşılmaması tavsiyesinde bulunuyor.

    Çalışanlar şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşıyordu

    Samsung, çalışanları ChatGPT tehlikesine karşı uyardı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan The Economist ise Samsung Semiconductor'un fabrika mühendislerinin ChatGPT kullandığını ve bunun yalnızca 20 gün içinde üç hassas veri sızıntısına yol açtığını bildiriyor. Belirtilenlere göre bir çalışan tesisin yarı iletken ölçüm veritabanı programının kaynak kodundaki hataları kontrol etmek için ChatGPT'yi kullandı. Daha ciddi bir olayda ise bir çalışan tesislerin durumunu belirlemeye yarayan bir programın kaynak kodlarını ChatGPT’den optimize etmesini talep etmiş.

    Şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşan Samsung çalışanları kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde şirket bilgilerini esasında OpenAI’ın eline vermiş oldu. Samsung şimdilik çalışanlarından hassas bilgileri içerecek bir şekilde ChatGPT’yi kullanmamalarını talep ediyor. Ancak bu kullanım devam ederse Samsung, çalışanları arasında ChatGPT’nin kullanımını yasaklayabilir.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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