Samsung, çalışanları ChatGPT tehlikesine karşı uyardı

Samsung çalışanlarını uyardı
ChatGPT’nin güvenlik riskli oluşturabileceğini söyleyen sadece Samsung değil. İngiliz istihbarat teşkilatı ve Europol, insanlara ChatGPT ile etkileşim kurarken ne paylaştıklarına dikkat etmelerini tavsiye etti. Hatta OpenAI, eğitim amaçlı kullanılabileceğini belirterek kullanıcılara chatbot ile yapılan konuşmalarda hassas bilgilerin paylaşılmaması tavsiyesinde bulunuyor.
Çalışanlar şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşıyordu
Şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşan Samsung çalışanları kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde şirket bilgilerini esasında OpenAI’ın eline vermiş oldu. Samsung şimdilik çalışanlarından hassas bilgileri içerecek bir şekilde ChatGPT’yi kullanmamalarını talep ediyor. Ancak bu kullanım devam ederse Samsung, çalışanları arasında ChatGPT’nin kullanımını yasaklayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı