Samsung, çalışanları ChatGPT tehlikesine karşı uyardı

Tam Boyutta Gör OpenAI, viral yapay zeka sohbet botu ChatGPT’de kullanıcı bilgilerinin açığa çıkmasının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle gündemde. Bazı kullanıcıların sohbet geçmişleri, e-posta ve kredi kartı bilgilerinin açığa çıktığı sızıntı sonrasında Samsung, çalışanlarına ChatGPT’ye dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi ve şirket bilgilerini paylaşmamaları yönünde talimatta bulundu.

Samsung çalışanlarını uyardı

ChatGPT’nin güvenlik riskli oluşturabileceğini söyleyen sadece Samsung değil. İngiliz istihbarat teşkilatı ve Europol, insanlara ChatGPT ile etkileşim kurarken ne paylaştıklarına dikkat etmelerini tavsiye etti. Hatta OpenAI, eğitim amaçlı kullanılabileceğini belirterek kullanıcılara chatbot ile yapılan konuşmalarda hassas bilgilerin paylaşılmaması tavsiyesinde bulunuyor.

Çalışanlar şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşıyordu

Tam Boyutta Gör Öte yandan The Economist ise Samsung Semiconductor'un fabrika mühendislerinin ChatGPT kullandığını ve bunun yalnızca 20 gün içinde üç hassas veri sızıntısına yol açtığını bildiriyor. Belirtilenlere göre bir çalışan tesisin yarı iletken ölçüm veritabanı programının kaynak kodundaki hataları kontrol etmek için ChatGPT'yi kullandı. Daha ciddi bir olayda ise bir çalışan tesislerin durumunu belirlemeye yarayan bir programın kaynak kodlarını ChatGPT’den optimize etmesini talep etmiş.

Wikipedia içeriklerini ChatGPT yazabilir 1 gün önce eklendi

Şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşan Samsung çalışanları kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde şirket bilgilerini esasında OpenAI’ın eline vermiş oldu. Samsung şimdilik çalışanlarından hassas bilgileri içerecek bir şekilde ChatGPT’yi kullanmamalarını talep ediyor. Ancak bu kullanım devam ederse Samsung, çalışanları arasında ChatGPT’nin kullanımını yasaklayabilir.

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