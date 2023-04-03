Wikipedia içeriklerine ChatGPT desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Kasım 2022 tarihinde çıkan yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’yi muhtemelen internete hiç girmeyenler bile duydu. İnternete adım attığından beri ChatGPT’nin şiirler, raporlar, mektuplar ve e-posta yazmak gibi pek çok şeyi yapabildiğini gördük. Microsoft’un 10 milyar dolarlık yatırım yaptığı OpenAI tarafından geliştirilen bu teknoloji, milyarlarca verinin barındığı bir bilgi dağına dayanarak sorgulara en doğru yanıtı vermeye çalışıyor. Ve şimdi görünüşe göre ChatGPT’nin Wikipedia’da kullanım alanları araştırılıyor.

ChatGPT veya diğer yapay zeka sistemleri insanlar tarafından üretilen bilgilerden yararlanıyordu ve geleceğe baktığımızda görünen tek bir şey var; Artık insanlar yapay zeka tarafından üretilen bilgilerden yararlanacak. Bu bağlamda Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisinin önümüzdeki yıllarda nasıl evrileceği konusunda düşüncelerini verdiği bir röportajda aktardı.

ChatGPT şimdilik Wikipedia için makale yazmayacak

Wales, Wikipedia topluluğunda mevcut modellerin yeterince iyi olmadığının bilinmesiyle birlikte temkinli bir heyecanın olduğunu söylüyor. Wales verdiği bir röportajda, "Bence hala 'ChatGPT, lütfen Empire State binası hakkında bir Wikipedia makalesi yaz' demekten çok uzağız, ancak bundan ne kadar uzakta olduğumuzu bilmiyorum. Fakat kesinlikle buna iki yıl önce düşündüğümden daha yakınız" ifadelerini kullandı.

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Wales, ChatGPT'nin son birkaç hafta içinde dünyanın hayal gücünü ele geçirmiş olmasına rağmen, teknolojiyle ilgili kendi testlerinin hala pek çok kusura sahip olduğunu belirtiyor. Bu kusurlar ise “yapay zeka halüsinasyonu” olarak tanımlanan, yapay zekanın gerçek dışı bilgiler üretmesi. Wales’a göre ChatGPT’nin durup dururken bir şeyler uydurma eğiliminin olduğunu ve bunun Wikipedia için çok kötü olacağını söylüyor.

ChatGPT’nin kullanım alanları araştırılıyor

Tam Boyutta Gör Yakın vadede tam bir yapay zeka yazarlığı söz konusu olmasa da, Wikipedia'da yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki aylarda ansiklopediyi geliştirmede kullanılabileceği belirtiliyor. Wales, özellikle Wikipedia’da bulunan makaleler arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması için yapay zekanın kullanılabileceğini belirtiyor.

Wikipedia'ya yöneltilen eleştirilerden biri de, hem gönüllülerin belirli konuları tanımlama biçimlerinde hem de hangi konuların daha fazla ya da daha az ön plana çıkmayı hak ettiğini seçme biçimlerinde önyargıya yer vermesi. Wikipedia'nın milyonlarca kişilik gönüllü ordusunun ezici çoğunluğu erkek ve beyazdır, bu da kaçınılmaz olarak - istemeden de olsa - dünyadaki olayları erkek ve beyaz merkezli bir bakış açısıyla yorumlayabilecekleri anlamına gelebilir. Ancak Wales’a göre bunun çözümü en azından mevcut haliyle ChatGPT’de değil. Zira bildiğiniz gibi ChatGPT, eğitildiği verilerden oluşuyor ve bu veriler zaten önyargılara sahip. Dolayısıyla yapay zeka destekli bir Wikipedia'nın önyargılara son vermeyeceği, aksine onları şiddetlendireceği belirtiliyor. Ancak faydalı olabileceği alanlar da yok değil.

Mevcut makalelerin eksik veya eskimiş kısımlarının düzeltilmesi, Wiki girdilerinin artırılması ve makaleler içindeki boşlukların doldurulması gibi alanlarda ChatGPT kullanımı fayda sağlayabilir. Wales’a göre Wikipedia’da yeni makale veya girdi sayısını üç katına çıkarmak için yapay zeka kullanmak maliyetleri yılda 1200 dolardan fazla artırmayacak. Dolayısıyla ChatGPT’nin Wikipedia makalelerinin oluşturulmasında kullanılabilecek bir yardımcı araç olabilir. Yakın vadede ise tek başına içerikler oluşturması pek olası değil.

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