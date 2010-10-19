Samsung Ch@t 322; Çift sim kart girişli ve QWERTY klavyeli cep telefonu

Global cep telefonu pazarında Nokia'nın ardından gelerek ikincilik koltuğunda oturmaya devam eden Samsung, çift sim kartlı model portföyünü Ch@t 322 ile genişletiyor.

Samsung'un DUOS ailesinin yeni üyesi Ch@t 322, yanında iki farklı GSM operatörünün sim kartını taşımak durumunda kalanlar ve sık sık mesajlaşanlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyonu sağlanan telefonun Samsung tarafından yayınlanan basın duyurusunda ne yazık ki çok fazla bilgiye rastlamıyoruz. Göze çarpan detaylar arasında fotoğraf çekimi için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, Bluetooth, USB 2.0 desteği ve optik trackpad göze çarpıyor.

Samsung Ch@t 322'nin siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kasım ayından itibaren gelmesi bekleniyor.

http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=503841