Samsung, Çinli rakibine iPhone patent davası açtı: Sorun OLED ekranlar

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Çinli rakibi BOE Technology'ye karşı dava açarak Apple'ın iPhone 12'si de dahil olmak üzere mobil cihazlarda kullanılan ekranlara ilişkin beş patentini ihlal etmekle suçladı. Samsung, Çinli rakibinin bu ekranları satışını da durdurmayı talep ediyor.

Samsung'un OLED patentleri ihlal edilmiş olabilir

Samsung Electronics'in bir birimi olan Samsung Display, Teksas'taki bir federal jüriden BOE tarafından tedarik edilen OLED ekranlara ilişkin patentlerin ihlali nedeniyle tazminat ödemesini istedi. Samsung ayrıca mahkemeden etkilenen ekranların ithalat ve satışının durdurulması için bir tedbir kararı da talep ediyor.

Apple, en son iPhone 14 de dahil olmak üzere bazı Apple Watch ve iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanıyor. Pazar araştırmacısı Omdia'ya göre OLED ekran pazarına Samsung Display hakimken, BOE aradaki farkı kapatıyor. BOE geçen yıl Güney Koreli LG Display'i geçerek sektörde iki numaralı koltuğun sahibi olmuştu. Samsung, açtığı davada OLED ekranlarda görüntü kalitesini iyileştiren bir patentin de ihlal edildiğinin altını çiziyor.

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Samsung Display yöneticisi Choi Kwon-young geçen yıl Ocak ayında, mobil OLED ekran pazarında artan rekabetle ilgili bir analist sorusuna verdiği yanıtta, şirketin fikri mülkiyeti için aktif olarak tazminat almanın yollarını aradığını söylemişti. Geçtiğimiz yılın sonunda Samsung, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na bir şikayette bulunarak OLED ekranları mobil cihazlar için yedek ekran olarak satan çok sayıda şirketin patent ihlali yaptığını iddia etmiş ve kurum tarafından bir soruşturma başlatılmasını tetiklemişti.

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