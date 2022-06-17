Samsung Cüzdan uygulaması kullanıma sunuldu

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Uzun yıllardır mobil ödeme sistemleri ve dijital varlık saklama konusunda çözümler sunan Samsung şimdi bunları bir araya getiriyor. Samsung Cüzdan uygulaması pek çok farklı fonksiyon sunabiliyor.

Samsung Cüzdan nedir?

Firma tarafından tanıtımı yapılan Samsung Cüzdan uygulaması herhangi bir kripto varlığa destek sunmuyor. Geleneksel dijital düzdan olarak tanımlayabileceğimiz uygulama ile mobil ödeme, kimlik, uçak biletleri ve dijital araba anahtarları gibi çözümler sunuluyor.

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Samsung Knox ile üst düzey güvenlik seviyesi ve şifreleme sunan cüzdan parmak izi okuyuculara da destek veriyor. Veriler izole bir ortamda saklandığı için fisiksel ve dijital saldırılara karşı dayanıklı.

Diğer bir dikkat çekici özellik ise dijital araba anahtarlarını saklayabilmesi. Temmuz 2020 tarihinden itibaren piyasaya çıkmış BMW 1-8 Serisi, X5-X7, iX, Hyundai Palisade, Genesis GV60 ve G90 modellerinin dijital anahtarları saklanabiliyor. Sonraki dönemde daha fazla araç listeye eklenecek.

Samsung Cüzdan kripto varlıklara destek sunmasa da firmanın blok zinciri cüzdanı veya kripto para borsası gibi platformlarda yer alan varlıklarını takip edebiliyor. Samsung Cüzdan ilk etapta ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ülkelerinde erişime açıldı. Sürücü belgesi ve öğrenci kimliği desteği de yıl sonuna doğru sunuacak.

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