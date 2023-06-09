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    Anlık Bildirim

    Samsung da ChatGPT gibi bir sohbet robotu geliştirmeye başladı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung da sohbet robotu furyasına dahil oluyor. Şirketin ChatGPT benzeri bir yapay zeka dil modeli geliştirmeye başladığı bildirildi.
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    Samsung da ChatGPT gibi bir sohbet robotu geliştirmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung geçtiğimiz haftalarda bazı çalışanlarının ChatGPT kullanması nedeniyle veri sızıntısına maruz kalmıştı. Güney Koreli şirket bir daha böyle bir durum yaşamamak için kendi Chat GPT benzeri yapay zeka çözümünü geliştirmeyi planlıyor. Konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

    Aktarılan bilgilere göre Samsung Electronics kendi büyük dil modeli (LLM) üzerinde çalışıyor. Geliştirme süreci bu ay başladı. Firmanın bu işe çok fazla insan gücü ve kaynak yatırımı yaptığı bildiriliyor. Hatta tüm GPU kaynaklarını LLM geliştirme için kullanıldığı yönünde iddialar var.

    Samsung da ChatGPT gibi bir sohbet robotu geliştirmeye başladı Tam Boyutta Gör

    İlk sürüm iki ay içinde gelebilir

    Samsung'un hedefi geliştirme sürecini iki ay içinde tamamlamak. Şirket sistemi genel kullanıma açıp açmayacağına henüz karar vermedi. Yapay zeka başlangıçta Güney Koreli firmanın kendisi tarafından belge özetleme, yazılım geliştirme ve dil çevirisi için kullanılacak.

    Samsung bu tür yapay zeka çözümlerinin yazılım geliştirme ve yarı iletken tasarımı için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabileceğini düşünüyor. Şirket daha önce bu konuda ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile görüşmelerde bulundu ancak sonunda kendi yapay zekasını oluşturma kararı aldı.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-developing-chatgpt-like-large-language-model-internal-use https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/06/09/V7QIEJFFMNAYNPX7L3452EEFDI/
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    Furkooo85 19 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 22 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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