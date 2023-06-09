Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun yüksek fiyatı hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör

Apple CEO'su Tim Cook, ABC kanalının Good Morning America isimli programına bir röportaj verdi. Deneyimli yöneci WWDC 2023'te tanıtılan Vision Pro'nun fiyatı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Karma gerçeklik gözlüğü 3.499 dolarlık fiyat etiketiyle şirketin en pahalı ürünleri arasına girmişti.

Apple Vision Pro, gözlük kullananlara daha pahalıya mal olacak 2 gün önce eklendi

Apple'ın patronu, Vision Pro'nun ortalama bir bireyin satın alabileceği bir şey olup olmadığı sorusuna "Bilemiyorum. İnsanların mevcut mali durumlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı seçimler yapacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Tam Boyutta Gör

"Mühendisliği akıllara durgunluk veriyor"

Apple CEO'su Vision Pro'nun kullanıcılara geleceğin teknolojisine kendilerini kaptırmalarını sağlayan benzersiz bir deneyim sunduğunu belirtti. Ayrıca kendisinin büyük bir "artırılmış gerçeklik hayranı" olduğunu ve Apple'ın bu alanda büyük bir potansiyel görerek uzun yıllardır bu alana yatırım yaptığını vurguladı.

Tim Cook "Vision Pro'nun mühendisliği ve mühendislik derinliği akıllara durgunluk verici seviyede. Her gözde 4K'dan fazla çözünürlük elde ediyorsunuz. Elbette bu bedavaya gelmiyor. Belli bir miktar paraya mal oluyor ama bence bu büyük bir değer" diyerek sözlerini tamamladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.