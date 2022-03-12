Samsung, Apple'ın kendisini kopyaladığını ima etti: Ultra ve Yeşil

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Samsung'un Kuzey Amerika birimi, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımla Apple'ın 8 Mart'ta tanıttığı ürünlerde kendi fikirlerini kopyaladığını ima etti. M1 Ultra ve iPhone 13 serisi için tanıtılan yeşil renk seçeneğinden bahsediyoruz.

iPhone 13 serisi için yeşil renk seçenekleri tanıtıldı 3 gün önce eklendi

Güney Koreli şirket, Apple'ın yeşil renk seçeneği ve Ultra takısını kendisinden ödünç aldığını düşünüyor. Samsung'un PR departmanı çalışanları tarafından yapılan paylaşımda "Ultra? Yeşil? Bugün içtenlikle gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başlangıç noktası yeşil Galaxy S22 Ultra

Hatırlayacağınız üzere Samsung geçtiğimiz Şubat ayında yeşil renk seçeneğine sahip Galaxy S22 Ultra'yı duyurmuştu. Şirket bundan yola çıkarak biraz da ilgi çekmek maksadıyla böyle bir göndermede bulunmuş görünüyor. Zira Apple daha önce de yeşil renkte iPhone çıkarmıştı.

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Başta da belirttiğimiz üzere Samsung sıklıkla Apple ürünlerinin özelliklerini kopyalamakla suçlanıyor. Güney Koreli dev söz konusu paylaşımı elbetteki bu algıya yanıt olarak yaptı. Ayrıca şirket Apple'ın izinden giderek akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırmış ve kutudan şarj adaptörünü çıkarmıştı.

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