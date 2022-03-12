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    Samsung, Apple'ın kendisini kopyaladığını ima etti: Ultra ve Yeşil

    Teknoloji dünyasında genellikle hep Samsung'un Apple'ı taklit ettiği konuşulur. Bu kez Güney Koreli dev Apple'ın kısa süre önce tanıttığı yeni ürünleriyle kendisini kopyaladığını ima etti.
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    Samsung'dan Apple'a 'kopya' göndermesi: Ultra ve Yeşil
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    Samsung'un Kuzey Amerika birimi, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımla Apple'ın 8 Mart'ta tanıttığı ürünlerde kendi fikirlerini kopyaladığını ima etti. M1 Ultra ve iPhone 13 serisi için tanıtılan yeşil renk seçeneğinden bahsediyoruz.

    Güney Koreli şirket, Apple'ın yeşil renk seçeneği ve Ultra takısını kendisinden ödünç aldığını düşünüyor. Samsung'un PR departmanı çalışanları tarafından yapılan paylaşımda "Ultra? Yeşil? Bugün içtenlikle gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Başlangıç noktası yeşil Galaxy S22 Ultra

    Hatırlayacağınız üzere Samsung geçtiğimiz Şubat ayında yeşil renk seçeneğine sahip Galaxy S22 Ultra'yı duyurmuştu. Şirket bundan yola çıkarak biraz da ilgi çekmek maksadıyla böyle bir göndermede bulunmuş görünüyor. Zira Apple daha önce de yeşil renkte iPhone çıkarmıştı.

    Samsung'dan Apple'a 'kopya' göndermesi: Ultra ve Yeşil
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    Başta da belirttiğimiz üzere Samsung sıklıkla Apple ürünlerinin özelliklerini kopyalamakla suçlanıyor. Güney Koreli dev söz konusu paylaşımı elbetteki bu algıya yanıt olarak yaptı. Ayrıca şirket Apple'ın izinden giderek akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırmış ve kutudan şarj adaptörünü çıkarmıştı.

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