Samsung'dan Apple iMac tasarımlı hepsi bir arada bilgisayar: İşte özellikleri ve fiyatı

Söz konusu panel yansımaları ve ışıktan kaynaklanan parlamaları en aza indiren özel bir kaplamaya sahip. Bu sayede ekrandaki bilgiler, monitör doğrudan güneş ışığı altında aydınlık bir odaya yerleştirilse bile oldukça iyi bir şekilde görülebiliyor.
Intel Raptor Lake işlemci
Samsung'un yeni bilgisayarı gücünü en yeni Intel Raptor Lake işlemcilerden alıyor. Cihazın Core i3, Core i5 ve Core i7 versiyonları mevcut. Intel Core i7-1360P işlemci içeren en üst model video düzenleme, 3D render ve oyun gibi yoğun kaynak gerektiren işlerle başa çıkabilecek kapasite sunuyor.
Samsung hepsi bir arada bilgisayar fiyatları:
Samsung DM530AFA-LC38W - Intel Core i3, 8 GB RAM ve 256 GB SSD - 935 dolar
Samsung DM530AFA-LC58W - Intel Core i5, 8 GB RAM ve 256 GB SSD - 1.070 dolar
Samsung DM530AFA-LC71W - Intel Core i7, 16 GB RAM ve 512 GB SSD - 1.300 dolar
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah