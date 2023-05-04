Samsung'dan Apple iMac tasarımlı hepsi bir arada bilgisayar: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Samsung ana vatanı Güney Kore'de tasarım olarak Apple iMac'i anımsatan yeni bir hepsi bir arada masaüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Şık bir görünüme sahip olan cihaz Full HD çözünürlük, 60 Hz standart yenileme hızı ve 16:9 en boy oranı sunan 23.8 inç boyutunda LCD ekrana taşıyor.

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Söz konusu panel yansımaları ve ışıktan kaynaklanan parlamaları en aza indiren özel bir kaplamaya sahip. Bu sayede ekrandaki bilgiler, monitör doğrudan güneş ışığı altında aydınlık bir odaya yerleştirilse bile oldukça iyi bir şekilde görülebiliyor.

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Intel Raptor Lake işlemci

Samsung'un yeni bilgisayarı gücünü en yeni Intel Raptor Lake işlemcilerden alıyor. Cihazın Core i3, Core i5 ve Core i7 versiyonları mevcut. Intel Core i7-1360P işlemci içeren en üst model video düzenleme, 3D render ve oyun gibi yoğun kaynak gerektiren işlerle başa çıkabilecek kapasite sunuyor.

Tam Boyutta Gör Hepsi bir arada bilgisayar, modeline bağlı olarak 8 veya 16 GB RAM ile gelse de kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde arkadaki kapak aracılığıyla bellek kapasitesi kolayca yükseltebilecekler. Cihazda 256 ve 512 GB NVMe SSD seçeneklerinin yanı sıra sabit sürücü eklenmesine olanak tanıyan 2.5 inç HDD yuvasına da yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Bir diğer ilgi çekici tasarım özelliğini ise açılır 720p web kamerası olarak vurgulayabiliriz. Bilgisayarda ayrıca iki adet 5W stereo hoparlör, SD kart okuyucu, Gigabit Ethernet, bir USB-C portu, dört USB-A bağlantı noktası, HDMI çıkışı ve HDMI girişi olarak sıralayabiliriz. Kutuya ayrıca kablosuz klavye ve farenin de dahil olduğunu belirtelim.

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Samsung hepsi bir arada bilgisayar fiyatları:

Samsung DM530AFA-LC38W - Intel Core i3, 8 GB RAM ve 256 GB SSD - 935 dolar

Samsung DM530AFA-LC58W - Intel Core i5, 8 GB RAM ve 256 GB SSD - 1.070 dolar

Samsung DM530AFA-LC71W - Intel Core i7, 16 GB RAM ve 512 GB SSD - 1.300 dolar

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