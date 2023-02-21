Galaxy S23 Ultra ekran kusuru için Samsung'dan açıklama geldi

Samsung: Normal, kullanımı etkilemez
Samsung, “Ekran paneli, doğrudan ekran panelinin üzerinde kaplanan yüzey temperli cam da dahil olmak üzere birçok bileşen katmanından oluşuyor. Yabancı nesnelerin veya sıvıların girmesini etkili bir şekilde önleyebilen su geçirmez/toz geçirmez bir yapısal tasarımı benimsiyor.
Tüm Samsung ürünleri sıkı dahili kalite denetimlerinden geçer. Ekran paneli, birden çok bileşenden (yüzey temperli cam, toz geçirmez, su geçirmez katman…) oluşan bir bileşendir. Yüksek ışık altında, ışığın kırılmasından sonra belirli açılarda çizgiler görülebilir. Bu normal bir olgudur ve ürünün işlevini ve ömrünü etkilemez, lütfen kullanmaktan çekinmeyin.” diyor.
Bazı kullanıcılar, özellikle bir kusur gibi göründüğü için, Samsung'un konuyla ilgili açıklamasına tam olarak katılmıyor. Samsung'un bu sorunu yaşayanlar için para iadesi veya değişim yapıp yapmayacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.