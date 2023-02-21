Galaxy S23 Ultra ekran kusuru için Samsung'dan açıklama geldi

Samsung Galaxy S23 Ultra, şu anda şirketin en pahalı akıllı telefonu. Yüksek fiyatlara satılan telefonların çok kaliteli olması, kusursuz olmaları bekleniyor ancak öyle olmuyor. Çeşitli sosyal medya platformlarında S23 Ultra ekranına ilişkin çok sayıda şikayet var. Bazı kullanıcılar, ekranın bir köşesinde kusur olduğu açıkça görülen görseller paylaştı ancak Samsung’un açıklamasına göre bu, ne gerçek bir sorun değil ne de bir üretim hatası.

Samsung: Normal, kullanımı etkilemez

Samsung, “Ekran paneli, doğrudan ekran panelinin üzerinde kaplanan yüzey temperli cam da dahil olmak üzere birçok bileşen katmanından oluşuyor. Yabancı nesnelerin veya sıvıların girmesini etkili bir şekilde önleyebilen su geçirmez/toz geçirmez bir yapısal tasarımı benimsiyor.

Tüm Samsung ürünleri sıkı dahili kalite denetimlerinden geçer. Ekran paneli, birden çok bileşenden (yüzey temperli cam, toz geçirmez, su geçirmez katman…) oluşan bir bileşendir. Yüksek ışık altında, ışığın kırılmasından sonra belirli açılarda çizgiler görülebilir. Bu normal bir olgudur ve ürünün işlevini ve ömrünü etkilemez, lütfen kullanmaktan çekinmeyin.” diyor.

Samsung Galaxy S23, ilk güncellemesini aldı 1 gün önce eklendi

Bazı kullanıcılar, özellikle bir kusur gibi göründüğü için, Samsung'un konuyla ilgili açıklamasına tam olarak katılmıyor. Samsung'un bu sorunu yaşayanlar için para iadesi veya değişim yapıp yapmayacağı belirsiz.

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