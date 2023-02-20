Samsung Galaxy S23'ün ilk güncellemesi hata düzeltmeleri içeriyor

Yeni güncelleme, çoğu Avrupa ülkesinde sunuldu, önümüzdeki birkaç gün içinde de diğer ülkelere ulaşması bekleniyor. Güncelleme boyutu; 567MB üzerinde. Güncelleme notları şu şekilde:
- Cihaz kararlılığı iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri
- Yeni ve/veya gelişmiş özellikler
- Performans iyileştirmeleri
- Samsung uygulamalarının son sürüme güncellenmesi
Samsung, Galaxy S23 serisine dört büyük Android güncellemesi yayınlama sözü verdi. Seri, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile piyasaya sürüldü ve Android 17'ye kadar güncelleme alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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