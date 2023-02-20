Samsung Galaxy S23'ün ilk güncellemesi hata düzeltmeleri içeriyor

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı. S23 serisi için yayınlanan yeni yazılım “S91xBXXU1AWBD”, Şubat 2023 güvenlik güncellemesinin yanı sıra kamera sabitleme gibi yaşanan çeşitli sorunları gideren hata düzeltmelerini içeriyor.

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Yeni güncelleme, çoğu Avrupa ülkesinde sunuldu, önümüzdeki birkaç gün içinde de diğer ülkelere ulaşması bekleniyor. Güncelleme boyutu; 567MB üzerinde. Güncelleme notları şu şekilde:

Cihaz kararlılığı iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri

Yeni ve/veya gelişmiş özellikler

Performans iyileştirmeleri

Samsung uygulamalarının son sürüme güncellenmesi

Samsung, Galaxy S23 serisine dört büyük Android güncellemesi yayınlama sözü verdi. Seri, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile piyasaya sürüldü ve Android 17'ye kadar güncelleme alacak.

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Samsung Galaxy S23, ilk güncellemesini aldı