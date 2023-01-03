Samsung Flex Hybrid ile tanışın: Hem katlanabilen hem de uzayabilen OLED ekran

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung en yeni ürünlerinden biri olan Flex Hybrid OLED ekranını tanıttı. Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan panel farklı kullanım senaryolarına göre şekil alabiliyor.

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Flex Hybrid'in sol tarafında katlama teknolojisi yer alırken sağ kısmı uzayarak açılma fonksiyonuna sahip. Yani iki form faktörünü tek gövdede birleştiren bir ürün. Bu özellikleri sayesinde kompakt yapıdan çok daha büyük bir ekrana dönüşebiliyor.

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Ekran boyutları

Cihaz katlanmış halden açıldığında 4:3 en boy oranına sahip 10.5 inçlik bir ekran elde ediliyor. Tamamen uzayarak genişlediğinde ise 16:10 en boy oranı sunan 12.4 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor. Yani tam film veya YouTube videosu izlemek için ideal.

Tam Boyutta Gör Samsung bu yenilikçi OLED panelini Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2023 fuarında sergileyecek. Şirket ayrıca etkinlikte Flex Slidable Solo ve Flex Slidable Duet olmak üzere uzatarak açılabilen iki OLED panel daha gösterecek.

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