Samsung Flex Hybrid ile tanışın: Hem katlanabilen hem de uzayabilen OLED ekran

Flex Hybrid'in sol tarafında katlama teknolojisi yer alırken sağ kısmı uzayarak açılma fonksiyonuna sahip. Yani iki form faktörünü tek gövdede birleştiren bir ürün. Bu özellikleri sayesinde kompakt yapıdan çok daha büyük bir ekrana dönüşebiliyor.
Ekran boyutları
Cihaz katlanmış halden açıldığında 4:3 en boy oranına sahip 10.5 inçlik bir ekran elde ediliyor. Tamamen uzayarak genişlediğinde ise 16:10 en boy oranı sunan 12.4 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor. Yani tam film veya YouTube videosu izlemek için ideal.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: