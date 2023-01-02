Samsung ilk 5K monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Son dönemde özellikle profesyonellere yönelik olarak 5K çözünürlüğünde monitörler popüler olmaya başladı. Samsung da yükselen trendi kaçırmayarak Apple ve LG’ye rakip olacak ilk modelini tanıttı.

Samsung ViewFinity S9 neler sunuyor?

Tasarım odaklı üretilen Samsung ViewFinity S9 monitör modeli 27 inçlik IPS ekranında 5120x2880 piksel çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsayan panel HDR600 sertifikasına sahip.

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Kutu içerisinde yapay zekâ destekli 4K web kamera aksesuarı da çıkan monitörün önemli bir diğer özelliği de Tizen işletim sistemi ile donatılmış olması. Samsung M serisi monitörlerin ardından firmanın ikinci akıllı monitör serisi haline geliyor. Tizen platformu ile monitörü bağımsız bir şekilde aynı akıllı TV gibi kullanabiliyorsunuz.

Dikey ve yatay olarak kullanılabilen monitör dahili kalibrasyon ile en iyi renk dengesini sağlıyor. Bunların haricinde HDMI, USB Tip-C, DisplayPort, Thunderbolt 4 ve 96W enerji çıkışı şeklinde özellikler mevcut. Samsung ViewFinity S9 yılın ilk aylarında piyasaya çıkacak.

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