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    Samsung ilk 5K monitörünü duyurdu

    Samsung ViewFinity S9 adındaki profesyonel monitör firmanın ilk 5K IPS ekranına yer verirken ayrıca Tizen işletim sistemi ile önemli bir avantaj daha yakalıyor. 
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    Samsung ViewFinity S9 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle profesyonellere yönelik olarak 5K çözünürlüğünde monitörler popüler olmaya başladı. Samsung da yükselen trendi kaçırmayarak Apple ve LG’ye rakip olacak ilk modelini tanıttı.

    Samsung ViewFinity S9 neler sunuyor?

    Tasarım odaklı üretilen Samsung ViewFinity S9 monitör modeli 27 inçlik IPS ekranında 5120x2880 piksel çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsayan panel HDR600 sertifikasına sahip.

    Kutu içerisinde yapay zekâ destekli 4K web kamera aksesuarı da çıkan monitörün önemli bir diğer özelliği de Tizen işletim sistemi ile donatılmış olması. Samsung M serisi monitörlerin ardından firmanın ikinci akıllı monitör serisi haline geliyor. Tizen platformu ile monitörü bağımsız bir şekilde aynı akıllı TV gibi kullanabiliyorsunuz.

    Dikey ve yatay olarak kullanılabilen monitör dahili kalibrasyon ile en iyi renk dengesini sağlıyor. Bunların haricinde HDMI, USB Tip-C, DisplayPort, Thunderbolt 4 ve 96W enerji çıkışı şeklinde özellikler mevcut. Samsung ViewFinity S9 yılın ilk aylarında piyasaya çıkacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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